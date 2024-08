Nel corso delle ultime ore sono trapelati alcuni nuovi render che metterebbero in mostra Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Tab S10 Ultra, assieme ad una funzionalità di Galaxy AI in arrivo per gli attuali tablet di fascia media: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Tab S10 Ultra: le novità di quest’anno

Come si rumoreggiava ormai da tempo, a differenza del passato la nuova serie Samsung Galaxy Tab S10 sarà composta solo ed esclusivamente dai modelli Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Tab S10 Ultra, evidenziando dunque l’assenza del classico modello standard, da cui prendono il nome.

Com’è possibile evincere dai render, la discriminante più evidente tra i due modelli è sicuramente il notch, componente assente su Galaxy Tab S10 Plus. Le colorazioni attualmente mostrate sono rispettivamente Silver e Graphite, ma non escludiamo la presenza di altre tonalità cromatiche che verranno presentate in occasione della loro futura presentazione: ricordiamo infatti la presenza della colorazione Beige per le precedenti generazioni di Samsung Galaxy Tab, che potrebbe far suggerire la presenza di più opzioni tra cui scegliere rispetto al passato.

Al momento non conosciamo ancora una data ufficiale di presentazione della nuova serie Galaxy Tab S10 da parte della compagnia coreana, nonostante alcuni rumor indicherebbero il mese di ottobre come probabile periodo d’uscita, in concomitanza con il rilascio di Samsung Galaxy S24 FE e pienamente in linea con quanto avvenuto l’anno scorso. Entrambi i modelli avrebbero infatti recentemente ricevuto la certificazione cinese CCC, che suggerirebbe un lancio ormai imminente. La certificazione in questione evidenzierebbe anche una funzionalità di ricarica pari a 45 W di potenza, sia per Samsung Galaxy S10 Plus e Tab S10 Ultra.

Continuano tutt’oggi a rimanere ignote le specifiche tecniche di entrambi i dispositivi, che verranno presumibilmente divulgate a breve. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.

Cerchia e cerca arriva su Samsung Galaxy Tab S9 e altri modelli

Ai render di Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Tab s10 Ultra si aggiunge poi l’arrivo di Cerchia e Cerca, l’ormai celebre funzionalità di Galaxy AI, che sarà disponibile dal prossimo mese per Samsung Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+. Samsung aveva infatti annunciato in precedenza l’arrivo della nuova funzionalità su gran parte dei modelli di fascia media, andando a includere i due tablet sopracitati. Lo stesso aggiornamento con la funzione Cerchia e Cerca includerebbe anche la patch di sicurezza di luglio, potendo essere facilmente scaricato dalle impostazioni del tablet.

La nuova funzionalità sarà in un primo momento disponibile in esclusiva per il territorio coreano, con un arrivo sul mercato occidentale previsto per i giorni immediatamente successivi. Per chi non ne fosse a conoscenza, Cerchia e Cerca consente di cercare qualsiasi contenuto semplicemente cerchiando l’immagine o il testo d’interesse, presenti all’interno di una qualsiasi pagina web.

È bene precisare che l’aggiornamento non porterà con sé One UI 6.1.1 o altre funzionalità di Galaxy AI: la nuova versione di One UI arriverà infatti separatamente nel corso delle prossime settimane, seguita subito dopo da One UI 7.0.