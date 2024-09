Con qualche settimana di ritardo rispetto al lancio globale, Nothing porta anche in Italia il suo nuovo smartphone Android: si tratta di Nothing Phone (2a) Plus, uno smartphone che riprende il dispositivo più popolare del brand (Phone 2(a)) e ne amplifica tre aree chiave, ossia prestazioni, fotocamera e design. Andiamo a scoprirlo ufficialmente tra specifiche, immagini, funzionalità e non solo.

Nothing Phone (2a) Plus è ufficiale con un SoC esclusivo e diversi miglioramenti

Come anticipato da rumor e leak, ma anche dalle conferme della stessa azienda londinese, la line-up Nothing si allarga con un nuovo modello: Nothing Phone (2a) Plus è dotato di un processore esclusivo e di un nuovo sensore per la fotocamera frontale da 50 MP, e viene proposto in nuove colorazioni metalliche pensate per “riflettere specifiche superiori“.

“Dopo il successo di Phone (2a), che ha rappresentato una ventata di aria fresca nel suo segmento di mercato ed è diventato il nostro smartphone più venduto, siamo entusiasti di presentare Phone (2a) Plus“, ha dichiarato Carl Pei, CEO di Nothing. “Questa variante aggiornata presenta un processore esclusivo, una fotocamera frontale migliorata e un nuovo design metallico. In vista del lancio di Phone (3) nel 2025, Phone (2a) Plus è destinato a coloro che sono entusiasti di Phone (2a) ma che cercano prestazioni ancora più elevate“. Insomma, visto che l’attesa per Nothing Phone (3) sarà più lunga rispetto al consueto (non arriverà prima del 2025), l’azienda ha deciso di soddisfare il palato di chi cerca qualcosa in più rispetto a Nothing Phone (2a) lanciando una versione Plus di quest’ultimo.

Il nuovo smartphone Android è commercializzato in due colorazioni, grigio metallizzato e un nero rivisitato, con finiture metalliche che ricordano dei macchinari e quella che viene definita come una nuova espressione premium del linguaggio di design dell’azienda, caratterizzato da un sistema a griglia circolare che centralizza la fotocamera. Nothing Phone (2a) Plus eredita il design del fratello “minore” e porta a un’incontro tra ingegneria e arte: secondo il produttore, integrando i componenti all’esterno del telefono, è stato creato un aspetto antropomorfo in cui le fotocamere all’interno della bobina NFC rappresentano due occhi seduti di fronte a un hub di intelligenza e comunicazione simile a un cervello.

Il cuore è costituito dall’esclusivo SoC MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, realizzato con il processore produttivo a 4 nm di seconda generazione di TSMC e dotato di CPU octa-core fino a 3,0 GHz e di GPU ARM Mali-G610 MC4 con clock di 1,3 GHz. Il chipset è stato co-ingegnerizzato per rendere il dispositivo ideale anche per i gamer. In supporto ci sono 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, la tecnologia Smart Clean di Nothing (che contribuisce a mantenere le prestazioni elevate cancellando regolarmente i file di sistema inutilizzati), le ottimizzazioni NTFS per trasferimenti di file più rapidi e RAM Booster (per un massimo di 20 GB di RAM effettiva).

A bordo c’è un display AMOLED flessibile da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con 1,07 miliardi di colori, una luminosità di picco di 1300 nit, lettore d’impronte digitali integrato, un refresh rate fino a 120 Hz che si adatta ai contenuti e una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz per una maggiore reattività; a proteggere il pannello c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5. La tecnologia Active Matrix offre un controllo preciso su ogni singolo pixel e una maggiore efficienza energetica, mentre i bordi sottili contribuiscono a rendere l’aspetto più accattivante: parliamo di 2,1 mm su tutti e quattro i lati, con un rapporto screen-to-body del 91,65% e un aspetto simmetrico.

Nothing Phone (2a) Plus propone un bel rinnovamento dal punto di vista fotografico: nella parte anteriore, con obiettivo integrato tramite foro, trova posto una fotocamera da 50 MP in grado di catturare video in 4K a 30 fps, mentre sul retro c’è una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP (apertura f/1.88) e sensore ultra-grandangolare da 50 MP (con campo visivo di 114°). Quest’ultima offre stabilizzazione ottica dell’immagine con modalità Azione per riprese fluide, oltre a miglioramenti per gli scatti con poca luce.

A disposizione il TrueLens Engine con AI Vivid Mode, dotato di algoritmi avanzati per foto più realistiche, ricche e dettagliate, e la funzione Ultra XDR sviluppata in collaborazione con Google: quest’ultima è pensata per migliorare l’illuminazione in condizioni difficili, regolando la luminosità dei pixel fino a 5 volte e regalando immagini più fedeli. Tra le funzionalità fotografiche possiamo citare poi Motion Capture per scatti d’azione senza sfocature, Night Mode per foto in notturna e AI Portrait Optimiser per scatti di gruppo.

La batteria è da 5000 mAh e può garantire secondo l’azienda fino a due giorni di utilizzo, mantenendosi oltre il 90% della capacità anche dopo 1000 cicli di ricarica. A tal proposito, quest’ultima può offrire l’autonomia di un giorno in meno di 20 minuti grazie alla tecnologia di ricarica a 50 W (con cavo).

Specifiche tecniche di Nothing Phone (2a) Plus display AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione 2412 x 1084 con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G a 4 nm

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 50 MP

fotocamera anteriore da 50 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e porta USB Type-C

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 50 W

sistema operativo: Android 14 con Nothing OS 2.6

dimensioni e peso: 161,7 x 76,3 x 8,5 mm, 190 g

Previous Next Fullscreen

Lo smartphone arriva con Nothing OS 2.6 e Android 14, la più recente versione del sistema operativo. La promessa è quella di un supporto di almeno tre anni di aggiornamenti software e di quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. L’azienda ha ampliato ulteriormente la sua libreria con widget ancora più funzionali per schermata home e di blocco, con visualizzazioni e animazioni più scorrevoli.

Il widget News Reporter, disponibile attraverso l’app Nothing Widgets sul Google Play Store, sfrutta l’intelligenza artificiale per aggregare le notizie del giorno in un formato semplice e intuitivo, letto ad alta voce da Tim Holbrow, CFO di Nothing. Fornisce notizie curate da otto generi selezionabili, tra cui affari, intrattenimento, generale, salute, scienza, sport e tecnologia. L’IA riassume ogni mattina gli articoli delle fonti (in lingua inglese) in base alla categoria e li converte in audio da 1 minuto.

Non poteva ovviamente mancare l’interfaccia Glyph, per un modo nuovo di interagire con lo smartphone: vengono mantenute tutte le funzionalità viste su Phone (2a), tra cui Glyph Timer e Glyph Progress, che illuminano la nuova estetica metallica di Phone (2a) Plus.

L’azienda ci tiene a sottolineare i passi avanti e l’impegno dal punto di vista della sostenibilità, con un’impronta di carbonio di 53,34 kg CO²e. Il nuovo smartphone Android include alluminio riciclato al 100% nel telaio centrale, stagno riciclato al 100% su 5 circuiti stampati, lamina di rame riciclato al 100% sul circuito stampato principale e acciaio riciclato in 24 parti di stampaggio; in più, oltre il 50% delle parti in plastica proviene da fonti sostenibili e sono stati riutilizzati scarti in plastica della linea di produzione Ear (2).

Prezzi e uscita di Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone (2a) Plus è stato ufficialmente presentato quest’oggi per il nostro mercato e per quello europeo, ed è disponibile sullo store ufficiale al prezzo di 449 euro per l’unico taglio di memoria da 256 GB. Circa 50 euro in più rispetto al lancio di Nothing Phone 2(a) nello stesso taglio che però era disponibile anche a 349 euro nel taglio da 128 GB.