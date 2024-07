A ormai pochissimi giorni dall’uscita di Nothing Phone 2a Plus, che sarà disponibile a partire dal prossimo 31 luglio, cominciano a circolare online dati interessanti sulle specifiche tecniche del dispositivo.

Nello specifico, sta facendo il giro del Web il leak proveniente dal sito Smartprix, attraverso cui sono stati rivelati diversi dettagli. L’informazione forse più interessante riguarda il chipset che, secondo il leak, dovrebbe essere un MediaTek Dimensity 7350. Per quanto riguarda il display, lo stesso sito fa riferimento a un probabile OLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione 1080 p.

In termini di frequenza si parla di 120 Hz, mentre la luminosità massima raggiungibile dovrebbe essere di 1.300 nit. Lo schermo sembrerebbe essere dotato di protezione Gorilla Glass 5.

Nothing Phone 2a Plus: fotocamera, batteria e altre specifiche tecniche

Altro argomento su cui Smartprix si è abbondantemente sbottonato è la configurazione della fotocamera. Stando alle indiscrezioni, Nothing Phone 2a Plus potrebbe vantare un setup simile a quanto proposto dal Nothing Phone 2a, forte di una fotocamera principale da 50 MP con OIS e un obiettivo ultrawide da 50 MP.

A cambiare sensibilmente potrebbe essere la fotocamera anteriore, grazie al selfie da 50 MP, un salto di qualità rispetto alla 32 MP del Nothing 2a. Le voci di corridoio parlano di come il nuovo smartphone potrebbe essere capace di supportare anche la registrazione di video 4K attraverso la fotocamera posteriore.

Sempre secondo i rumors, Nothing Phone 2a Plus dovrebbe vantare una batteria da 5.000 mAh oltre a supportare fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione file. Arrivano conferme anche per quanto concerne il supporto NFC.

In ottica sistema operativo si parla, con la quasi totale certezza, dell’ultima versione di Nothing OS, con tanto di aggiornamenti assicurati per tre anni (quattro per quelli di sicurezza). Sfortunatamente Smartprix non ha fatto alcuna previsione riguardante il prezzo anche se, a rigor di logica, questo dovrebbe essere superiore rispetto al Nothing 2a.