Ormai la maggior parte delle aziende sta integrando l’intelligenza artificiale nei propri dispositivi e Nothing non fa eccezione. L’amministratore di Nothing, Carl Pei, ha recentemente pubblicato un video su X in cui discute proprio dell’IA, dando un assaggio riguardo le nuove funzionalità integrate a partire dal prossimo Phone (3). Il dispositivo in questione avrà il suo debutto non prima del 2025, tuttavia, vediamo cosa ha in serbo Nothing per i prossimi dispositivi.

There’s been a lot of hype around AI. Some great, some confusing. It’s great to see new companies rethinking the user experience and form factors. However, there is no doubt that smartphones will remain the main consumer AI form factor for the foreseeable future. With over 4… pic.twitter.com/ERJc7xhwBa — Carl Pei (@getpeid) June 5, 2024

Nothing integrerà l’IA a partire dal Phone (3)

Carl Pei, nel video postato su X, ha annunciato due novità. La prima è un “hub” sulla schermata principale che centralizza tutte le informazioni utili in un unico posto. Questo potrebbe includere un codice QR per una carta d’imbarco, promemoria e altre informazioni. Secondo Nothing, l’hub sarà “dinamico e consapevole del contesto”.

La seconda innovazione per il nuovo dispositivo è un assistente vocale alimentato dall’intelligenza artificiale, descritto dal CEO Carl Pei come multimodale, personalizzato e “come un amico”. Infatti questo assistente avrà “occhi” animati visibili sulla home screen e potrebbe, in futuro, integrarsi con le luci Glyph o la schermata di blocco.

Le funzionalità e l’integrazione dell’intelligenza artificiale di Nothing potrebbero non essere disponibili fino al lancio del Nothing Phone (3), programmato per il 2025, come confermato direttamente dall’azienda. L’obiettivo, dichiara Pei, è quello di offrire un prodotto di alta qualità, arricchito da nuove funzionalità fornite dall’intelligenza artificiale, per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti.

Ciò vuol dire che ci sarà un’attesa più lunga del previsto tra il Phone (2) ed il Phone (3), considerando che il Phone (2) è stato lanciato meno di un anno dopo il Phone (1).

Nothing prevede che il Phone (3), in uscita il prossimo anno, rappresenterà un passo significativo nel loro percorso di sviluppo dell’intelligenza artificiale per i consumatori, con notevoli miglioramenti sia a livello software che hardware.

Carl Pei, CEO di Nothing, dichiara inoltre: “Negli ultimi 3 anni e mezzo, siamo stati impegnati a sviluppare le nostre capacità end-to-end. Abbiamo fatto molta strada, essendo l’unica azienda che ha costruito un business di smartphone negli ultimi 10 anni. Abbiamo anche sviluppato una cultura creativa all’interno dell’azienda che enfatizza una grande esperienza utente e un’integrazione attenta tra software e hardware. Ora che abbiamo raggiunto una certa stabilità e con solidi piani di crescita, siamo pronti a cambiare marcia.”

Nothing sembra proprio decisa a rivoluzionare il mercato degli smartphone. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserveranno nei prossimi prodotti, a cominciare dal Phone (3).

In copertina: Nothing Phone (2a)