All’inizio di quest’anno Nothing ha lanciato l’atteso Nothing Phone (2a), modello di fascia media che presto potrà contare su una nuova variante.

Nelle scorse ore, infatti, il produttore ha confermato di avere in programma per la fine di luglio il lancio di Nothing Phone (2a) Plus, senza tuttavia fornire dettagli su quelle che saranno le sue principali caratteristiche.

Cosa possiamo aspettarci da Nothing Phone (2a) Plus

Alcuni giorni fa il team di Nothing ha pubblicato su X un misterioso post nel quale si leggeva semplicemente “+”, lasciando così intendere che il produttore si preparava a svelare qualche interessante novità.

Con una breve nota ufficiale Nothing si è limitata a rendere noto che Nothing Phone (2a) Plus sarà presentato mercoledì 31 luglio 2024 alle ore 11:00, aggiungendo che “è in arrivo un nuovo straordinario smartphone”.

Sul sito ufficiale del produttore (lo trovate seguendo questo link) è già stata pubblicata un’immagine che preannuncia il lancio del nuovo modello, senza dettagli particolari sulle sue caratteristiche.

Sempre nelle scorse ore anche il popolare leaker Mukul Sharma si è occupato di tale device, pubblicando su X un’immagine proveniente dal database dell’operatore telefonico indiano Jio, che ha già incluso il nuovo smartphone di Nothing tra quelli supportati:

Tanto per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la dotazione tecnica del nuovo telefono di Nothing, ecco le principali caratteristiche di Nothing Phone (2a):

Dimensioni: 161,74 x 76,32 x 8,55 mm

Display: Flexible AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+, refresh rate adattivo da 30 Hz a 120 Hz, PWM Dimming a 2160 Hz e luminosità di picco a 1.300 nit

SoC: MediaTek Dimensity 7200 Pro (4 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G610 MC4

8 GB o 12 GB di RAM

128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione

doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (con OIS e EIS) e sensore ultra grandangolare da 50 megapixel

fotocamera anteriore da 32 megapixel

Connettività: 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata a 45 W)

Appuntamento al 31 luglio per il lancio ufficiale.