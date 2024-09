REDMAGIC ha appena annunciato Gaming Tablet PRO, il successore del tablet da gioco presentato l’anno scorso. Ecco le specifiche, i prezzi e la disponibilità di questo nuovo tablet Android che dovrebbe coprire una nicchia di mercato abbastanza trascurata.

Caratteristiche di REDMAGIC Gaming Tablet PRO

Il nuovo tablet sfoggia una sezione trasparente realizzata in vetro di silicio di alluminio di grado lente, con un corpo in alluminio integrato, un telaio centrale intagliato a CNC e smusso antiscivolo a 45 gradi, una cover posteriore anodizzata e luci RGB personalizzate con il logo REDMAGIC e la ventola turbo.

Il vetro alluminosilicato di grado lente offre eccezionale trasparenza e resistenza all’usura e ai graffi, mentre la cover posteriore in metallo è stata sottoposta a un processo di anodizzazione per una maggiore durata.

REDMAGIC Gaming Tablet PRO sfoggia uno schermo LCD da 10,9 pollici 2,8 K con frequenza di aggiornamento di 144 Hz ed è animato dal SoC Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, già impiegato nella serie REDMAGIC 9S Pro, abbinato a un massimo di 24 GB di RAM LPDDR5 e fino a 1 TB di storage UFS 4.0.

Il tablet offre una fotocamera posteriore da 50 MP e una fotocamera anteriore da 20 MP e include un motore a doppio asse X 0815, altoparlanti a quattro canali e tre microfoni. Il tablet è alimentato da una batteria da 10.100 mAh che supporta la ricarica rapida da 120 W che permette di ottenere il 50% di carica in 15 minuti e la carica completa in 45 minuti.

Il nuovo tablet adotta il sistema di raffreddamento Magic Cooling ICE 2.0 in grado di ridurre la temperatura interna di 25°C e sono previsti accessori come la custodia protettiva magnetica bifacciale, la pellicola protettiva per lo schermo, la penna Magic Stylus 2 e la tastiera magnetica intelligente.

Specifiche di REDMAGIC Gaming Tablet PRO

Schermo LCD da 10,9 pollici (2880×1800 pixel) 2.8K con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, rapporto aureo 16:10, certificazione di protezione degli occhi SGS

SoC Octa Core Snapdragon 8 Gen 3 Versione leader Piattaforma mobile a 4 nm con GPU Adreno 750

12 GB / 16 GB / 24 GB di RAM LPDDR5X con 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0)

Android 14 con Redmagic OS 9.5

Doppia SIM

Fotocamera posteriore Samsung S5KJN1 da 50 MP

Fotocamera frontale OmniVision OV20B40 da 20 MP

Sensore di impronte digitali

Altoparlanti a quattro canali, 3 microfoni

Connettività Wi-Fi 6E 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.4, USB tipo C, NFC

Batteria da 10100 mAh, ricarica rapida da 120 W

Disponibilità e prezzi di REDMAGIC Gaming Tablet PRO

REDMAGIC Gaming Tablet PRO debutta in Cina nei due colori argento e nero al prezzo di 4.099 yuan (circa 520 euro) per il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Il modello con 16 GB + 512 GB costa 4.599 yuan (circa 584 euro), mentre il modello di punta con 24 GB di RAM e 1 TB di storage costa 5.699 yuan (circa 723 euro).

Il prodotto sarà disponibile in Cina dall’11 settembre e verrà lanciato nel mercato internazionale il 27 settembre come REDMAGIC Nova Gaming Tablet.