Al momento, se si vuole pubblicare un commento o una recensione su qualcosa su Google Maps o su App Google è necessario usare il proprio nome e l’immagine del profilo (o, in alternativa, se si desidera restare nell’anonimato, creare un account secondario privo di identificatori).

Ebbene, pare che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View abbia deciso di apportare una modifica a questa situazione, consentendo agli utenti di pubblicare commenti e recensioni attraverso un profilo un po’ più anonimo.

Una novità per Google Maps e Ricerca

Analizzando il codice di due recenti versioni di Google Maps e di App Google, infatti, lo staff di Android Authorithy ha individuato delle stringhe che suggeriscono che gli sviluppatori sono al lavoro sull’implementazione della possibilità di sfruttare un profilo alternativo.

Ecco le stringhe a cui facciamo riferimento:

<string name=”ap_accept_terms_checkbox”>My use of notes is governed by the <a href=”%1$s”>Google Terms of Service</a>, including the <a href=”%2$s”>Additional Terms</a></string>

<string name=”ap_account_name_description”>Use Google account profile</string>

<string name=”ap_back_button”>Back</string>

<string name=”ap_close_description”>Close</string>

<string name=”ap_confirm_button”>Confirm</string>

<string name=”ap_create_new_profile_description”>Create new profile</string>

<string name=”ap_edit_name_hint”>Create display name</string>

<string name=”ap_edit_text_error_hint”>Some characters are not allowed</string>

<string name=”ap_edit_text_too_long_error_hint”>Name is too long</string>

<string name=”ap_header_text”>You’ll use this profile to post publicly across Google Maps and Search. <a href=”%1$s”>Learn more</a></string>

<string name=”ap_image_required_text”>Image required</string>

<string name=”ap_new_name”>New name & picture</string>

<string name=”ap_save_error”>Oops, something went wrong</string>

<string name=”ap_select_profile_picture_description”>Upload a photo</string>

<string name=”ap_signedin_as_text”>Signed in as</string>

<string name=”ap_title_text”>Choose how you’ll look</string>

In pratica, gli utenti dovrebbero avere la possibilità di creare nuovi nomi di profilo e aggiungere nuove immagini di profilo, da usare per pubblicare commenti e recensioni senza essere riconoscibili.

Questa nuova opzione al momento non pare essere disponibile ma probabilmente la situazione cambierà a breve.

Una sorta di conferma arriva dal sito di supporto ufficiale, ove Google ha pubblicato le istruzioni per scegliere come apparire pubblicamente su Google Maps e Ricerca, spiegando che quando si pubblica “per la prima volta” sarà possibile selezionare una delle due seguenti opzioni:

Utilizza il nome e l’immagine del tuo Account Google.

Utilizza un nome e un’immagine personalizzati.

Non ci resta altro da fare che attendere che la novità venga effettivamente implementata per tutti gli utenti.