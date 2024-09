Google ha annunciato recentemente (nella feature drop di settembre) un importante aggiornamento per TalkBack, la funzione di accessibilità integrata in Android pensata soprattutto per aiutare le persone con disabilità visive a navigare facilmente tra menù e app. Grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale di Gemini, il nuovo TalkBack sarà in grado di fornire una descrizione audio delle immagini anche in assenza di testo alternativo. Una novità che potrebbe fare la differenza per chi utilizza quotidianamente questa funzione.

Tuttavia c’è una nota dolente: il nuovo TalkBack non sarà disponibile per tutti i dispositivi Android. In particolare, non sarà presente sui dispositivi Samsung Galaxy, nonostante l’azienda coreana offra una propria versione di TalkBack. Il motivo dell’assenza di questa nuova versione è perché Samsung utilizza un set di strumenti di accessibilità personalizzato, indipendente dalla suite di accessibilità di Android fornita di default sulla maggior parte dei dispositivi.

Ciò significa che chiunque possieda uno smartphone Samsung non potrà installare la nuova versione di TalkBack sviluppata da Google. Nonostante Samsung abbia continuamente dimostrato un forte impegno nell’integrare l’intelligenza artificiale nei propri prodotti, introducendo Galaxy AI con la serie Galaxy S24 e successivamente estendendo le nuove funzionalità ad altri dispositivi come il Galaxy Z Fold6 e il Galaxy Z Flip6, al momento non è chiaro se l’azienda deciderà di aggiornare TalkBack con le nuove capacità basate sull’AI.

Per chi possiede un dispositivo Android non Samsung e vuole provare il nuovo TalkBack, presto sarà disponibile il nuovo aggiornamento della suite di accessibilità tramite il Google Play Store.