In occasione dell’I/O 2024 dello scorso maggio è stato annunciato come Google Maps avrebbe presto ottenuto un restyling per quanto concerne la barra inferiore. Oggi tutto ciò è diventato realtà.

Con la versione 11.138.x dell’app Android, le schede proposte agli utenti sono state ridotte da 5 a 3. Esplora resta tale, mentre la scheda Vai viene rinominata Viaggi salvati, sotto I tuoi elenchi nel feed centrale. Cambia il nome anche la scheda Salvati, che diventa Tu, senza altri particolari cambiamenti visto che viene mantenuta anche l’icona a forma di segnalibro.

A scomparire dalla barra inferiore sono Notifiche e Messaggi che, dalla vecchia scheda Aggiornamenti, sono stati spostati nell’angolo in alto a destra. Google ha anche rimosso la barra di ricerca dalla parte superiore del display.

La nuova barra inferiore di Google Maps tende a semplificarne l’utilizzo

Il risultato di questa rivisitazione del layout di Google Maps è una navigazione più agevole, che dovrebbe permettere di gestire l’app con maggiore facilità anche agli utenti meno esperti. La filosofia attuata con la riprogettazione della barra inferiore dell’app segue altri recenti aggiornamenti di Google, mirati a semplificare il proprio ecosistema.

Le modifiche grafiche non sono ancora disponibili per la versione iOS di Google Maps mentre, se queste non sono visibili da smartphone Android con adeguata versione dell’applicazione, il consiglio per ottenere l’aggiornamento è quello di forzare l’arresto e riavviare l’app.

La nuova barra inferiore è solo l’ultima di una lunga serie di aggiornamenti per l’app di cui stiamo parlando. Giusto qualche ora fa, per esempio, sia Google Maps che Waze hanno ottenuto una serie di nuove funzioni per quanto riguarda la gestione del traffico e la segnalazione di incidenti.