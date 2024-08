In attesa dell’uscita della versione stabile di Android 15, che sarà lanciata entro la fine dell’anno, Google ha appena reso disponibile un’interessante beta che riguarda il sistema operativo mobile di Google.

Nello specifico stiamo parlando di Android 15 QPR1 Beta 1, disponibile da qualche ora per gli smartphone Google Pixel supportati (Pixel 6, 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 e 7 Pro). Per gli utenti comuni questa beta non offre nulla di particolarmente rivoluzionario ma, analizzando il codice, alcuni esperti del settore hanno individuato alcune possibili future implementazioni da non sottovalutare.

Una delle più interessanti riguarda la nuova app Impostazioni, con una voce che potrebbe permettere una gestione approfondita dei display eterni. Oltre a diversi riferimenti nel codice, il sito Android Authority ha effettuato appositi test che, attraverso un Pixel 8 Pro, hanno permesso agli stessi di dare uno sguardo a ciò che sta preparando Google.

Ecco come potrebbero presentarsi le opzioni per gestire i display esterni

La nuova pagina dovrebbe essere accessibile tramite il percorso Impostazioni – Dispositivi connessi, disponibile ogni volta che al telefono in uso è collegato con uno schermo esterno. Tra le varie opzioni sembra essere presente il pulsante Usa display esterno, che permette di avviare o interrompere il mirroring.

Altre pagine sembrano presentano nomi eloquenti come Rotazione e Risoluzione display. Quest’ultima voce, oltre ad alcune soluzioni standard (1920 x 1080, 1280 x 1024 e 1280 x 720) sembrano rendere disponibili anche diverse altre risoluzioni meno diffuse. Come è possibile notare dagli screenshot, il sistema operativo avverte che in caso di rotazione dello schermo Android 15 va a chiudere tutte le app funzionanti in quel preciso momento.

Altre porzioni di codice analizzate sembrano lasciare intendere che Google stia effettivamente facendo sul serio per quanto riguarda la modalità desktop su Android 15. A confermare ciò, gli esperti hanno individuato nella nuova beta alcuni riferimenti a un nuovo pulsante, denominato Modalità sviluppatore, che però al momento non è ancora funzionante.

La nuova beta, sebbene molto interessante, ha anche un enorme limite: i recenti Google Pixel 9 non possono infatti accedere a questa fase di test.