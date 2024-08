Giornata ricca di aggiornamenti nel mondo Android, in particolare per quanto riguarda gli smartphone Samsung e OnePlus: la casa sud-coreana sta aggiornando in queste ore Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy A73 5G, Samsung Galaxy A32 e Samsung Galaxy Z Fold2 5G, ma ci sono novità anche per OnePlus 12. Andiamo a scoprire insieme tutti i cambiamenti in arrivo tramite i nuovi firmware.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy A73 5G e Galaxy A32

Iniziamo dalla gamma Galaxy A perché ci sono tre smartphone che stanno accogliendo aggiornamenti, tutti con una novità in comune. Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A73 5G e Samsung Galaxy A32 stanno infatti ricevendo le patch di sicurezza di agosto 2024.

Come indicato dal produttore nel suo consueto e aggiornato bollettino di sicurezza, con le ultime patch sono state integrate quasi 50 correzioni tra vulnerabilità comuni al sistema operativo (CVE) e vulnerabilità specifiche per i dispositivi della casa sud-coreana. Per il resto troviamo solo i “soliti” bugfix non specificati e i miglioramenti generici di stabilità. Per Galaxy A54 5G è in distribuzione in Europa la versione A546BXXU9CXH1, per Galaxy A73 5G è in rollout a partire dalla Malesia la versione A736BXXS9EXH2, mentre per Galaxy A32 c’è il firmware A325FXXSADXG1 in alcuni Paesi europei.

Galaxy A54 5G e Galaxy A73 5G sono entrambi sulla lista per l’aggiornamento all’attesissima One UI 7.0, ma dovrebbero prima ricevere qualche novità dalla One UI 6.1.1 che ha esordito con il lancio di Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6. Galaxy A32 si è invece fermato ad Android 13, con aggiornamenti di sicurezza previsti ogni trimestre.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21 FE

La funzione Cerchia e cerca con Google sta arrivando su sempre più dispositivi in casa Samsung, ma all’appello mancava ancora Samsung Galaxy S21 FE. Lo smartphone Fan Edition sta rimediando attraverso un nuovo aggiornamento, che lo porta in pari con i fratelli della serie Galaxy S21.

In queste ore è in distribuzione un nuovo update che include le patch di sicurezza di agosto 2024: le correzioni sono quelle viste più su e vanno a risolvere quasi 50 vulnerabilità comuni al sistema operativo (CVE) e vulnerabilità specifiche per i dispositivi del produttore. Insieme alle patch e ai consueti bugfix e perfezionamenti, è stata inclusa Cerchia e cerca, un’utile funzione che permette di effettuare ricerche dei contenuti presenti sullo schermo dello smartphone attraverso un tocco: basta tenere premuto sul tasto home o sulla barra di navigazione (anche se nascosta) per poi selezionare l’elemento di interesse sul display e procedere a una rapida ricerca su Google.

Il nuovo aggiornamento è disponibile in Italia con il firmware G990B2XXU8GXH2, che richiede un download piuttosto pesante (poco più di 1 GB).

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Restiamo ancora in casa Samsung perché c’è un aggiornamento anche per Galaxy Z Fold2 5G: lo smartphone pieghevole segue i fratelli più recenti e accoglie in Italia le patch di sicurezza di agosto 2024 attraverso il firmware F916BXXS7KXH1. Le correzioni sono quelle citate più su e vanno a coprire quasi 50 vulnerabilità scovate negli ultimi mesi.

Oltre a questo, il changelog menziona soltanto miglioramenti di stabilità e bugfix generici, ma del resto è piuttosto prevedibile: parliamo pur sempre di uno smartphone lanciato sul mercato quattro anni fa. Uscito con Android 10, Z Fold2 5G si è fermato ad Android 13, ma dovrebbe continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza ancora per qualche mese.

Novità aggiornamento OnePlus 12

Aggiornamento in distribuzione per OnePlus 12: il flagship della casa cinese sta accogliendo in queste ore a partire dall’India OxygenOS 14.0.0.840 attraverso la versione CPH2573_14.0.0.840(EX01).

Le novità non sono tante: comprendono le patch di sicurezza di agosto 2024, l’aggiunta di un interruttore per mostrare o nascondere le informazioni sulla riproduzione multimediale nella barra di stato e ottimizzazioni per la funzione di verifica del volto per garantire una maggiore sicurezza. Ci sono anche miglioramenti per l’esperienza utente nell’acquisizione degli screenshot a scorrimento: da ora le notifiche, gli avvisi e le finestre mobili non saranno visualizzati durante l’acquisizione.

Per il momento il nuovo firmware viene segnalato come disponibile solo in India, ma siamo certi che si allargherà a livello globale nel giro di qualche giorno.

Come aggiornare Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy S21 FE, Galaxy A73 5G, Galaxy A32, Galaxy Z Fold2 5G e OnePlus 12

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy S21 FE, Galaxy A73 5G, Galaxy A32 e Galaxy Z Fold2 5G potete fare un salto nelle impostazioni di sistema: potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche provare con Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone al PC.

Per verificare su OnePlus 12 potete sempre passare dalle impostazioni di sistema, seguendo però il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. In caso di esito negativo potete attendere qualche giorno per poi riprovare.