L’avvento dell’intelligenza artificiale sugli smartphone sta portando una serie di novità davvero interessanti che tutti vorrebbero utilizzare. Eppure, come spesso accade, le novità tecnologiche sono riservate ai device di ultima generazione, sacrificando quelli più datati. Per le funzioni di AI sembrano esserci delle eccezioni, tanto che Samsung ha confermato che Circle to Search arriverà anche su diversi device Galaxy di fascia media.

Quali sono i device interessati

Samsung ha confermato che la funzione Circle to Search (una delle più popolari per quel che riguarda l’intelligenza artificiale) arriverà entro questo mese sui Galaxy A54, Galaxy A34, Galaxy A55 e Galaxy A35. L’aspetto interessante di questo annuncio è che a essere coinvolti sono anche device usciti nel 2023. Circle to Search arriverà anche sui tablet Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ ma in questo caso non sono state date previsioni sulle tempistiche nelle quali questi device riceveranno l’innovativa funzionalità di ricerca.

Questa decisione è molto interessante. Se si fa riferimento alla pagina del blog di Google (The Keyword) si legge come Circle to Search sia considerato un nuovo modo per cercare ciò che è sullo schermo senza cambiare app ed è una funzione disponibile su alcuni smartphone Android premium. Samsung ha invece deciso di ampliare la platea di device interessati comprendendo anche smartphone e tablet non di livello premium, ma di fascia media.

L’altro aspetto interessante cui porre attenzione è se Circle to Search sarà l’unica funzionalità AI che Samsung introdurrà sui suoi device Galaxy di fascia media. Di per sé il colosso sudcoreano non ha confermato se ci saranno altre funzionalità AI sugli smartphone Galaxy A e sui tablet Fan Edition ma è anche vero che questo strumento di ricerca non fa parte di quelli di Galaxy AI. Google, infatti, l’ha sviluppata e l’ha resa disponibile per gli smartphone della serie Pixel e sarà quindi importante vedere se oltre a Circle to Search Samsung riterrà opportuno dotare gli smartphone di fascia media anche di altre funzionalità di intelligenza artificiale.