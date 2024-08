Se stavate aspettando il momento giusto per mettere le mani sul Google Pixel Watch 2, lo smartwatch Made by Google, questo è il momento giusto per farlo. Già, perché il gioiellino di casa Google è finalmente arrivato ad un prezzo semplicemente irresistibile sul noto e-commerce Amazon.

A questo prezzo, Google Pixel Watch 2 ha ben pochi rivali

Presentato in pompa magna insieme agli smartphone Google Pixel 8 e 8 Pro nell’ottobre dello scorso anno, il Pixel Watch 2 rappresenta il non plus ultra nel panorama degli smartwatch Android. Un concentrato di tecnologia e funzionalità, racchiuso in un design minimale ed elegante che non passa inosservato al polso.

Ma andiamo con ordine. Partiamo dal cuore pulsante del Pixel Watch 2: sotto la scocca, realizzata in alluminio riciclato per una maggiore leggerezza, batte il nuovissimo chip Qualcomm 5100, affiancato dal coprocessore Cortex M33. Una combo che fa volare questo smartwatch, rendendo l’esperienza utente fluida e appagante, soprattutto se si prende come punto di riferimento la versione precedente che non brillava per fluidità e prestazioni. Con l’ultima versione di Wear OS 4 a bordo, ottimizzata per sfruttare al meglio l’hardware, navigare tra le schermate e lanciare le app è un vero piacere.

Passando al design, Google Pixel Watch 2 si presenta con un display OLED da 41 mm che offre una visibilità eccellente in qualsiasi condizione di luce, grazie ad un picco di luminosità di ben 1000 nit. Certo, le cornici sono ancora un po’ spesse, ma i neri profondissimi dell’OLED le nascondono abilmente. E con una resistenza all’acqua fino a 5 ATM, potrete indossare il vostro Pixel Watch 2 ovunque, anche a mollo in piscina, considerata anche la stagione in cui ci troviamo.

Ma è sul fronte del fitness tracking che lo smartwatch di Google dà il meglio di sé. Grazie all’integrazione con Fitbit e ad una serie di sensori avanzati (SPO2, battito cardiaco, ECG e temperatura cutanea, solo per citarne alcuni), Pixel Watch 2 è in grado di monitorare in modo preciso e completo i vostri parametri vitali e le vostre attività sportive.

Non mancano poi funzionalità come il supporto ai pagamenti contactless tramite Google Pay, grazie al chip NFC integrato, e un altoparlante migliorato per dialogare con l’assistente vocale Google Assistant. E lato autonomia? La batteria da 306 mAh promette circa 24 ore di utilizzo con Always-On attivo, ma con la ricarica rapida potrete riportare il vostro Pixel Watch 2 all’80% in soli 40 minuti.

Se volete consultare la scheda tecnica completa dello smartwatch, potete farlo a questo indirizzo, dove avete anche la possibilità di confrontare il prodotto in questione con altri smartwatch presenti nel database.

Insomma, stiamo parlando di un top di gamma in tutto e per tutto. Un dispositivo che normalmente viene venduto al prezzo di listino di 399 euro, una cifra che lo pone nella fascia alta del mercato degli smartwatch. Ma in queste ore, grazie ad Amazon, potete portarvi a casa lo smartwatch Google Pixel Watch 2 ad un prezzo semplicemente incredibile: solo 244,34 euro per la versione con cassa in alluminio nero opaco e cinturino sportivo color ossidiana.

Se stavate pensando di acquistare lo smartwatch di Google ma il prezzo vi sembrava proibitivo, di seguito trovate il link diretto che vi rimanda direttamente alla pagina Amazon del prodotto per procedere all’acquisto a un prezzo fortemente scontato.

Qualcuno potrebbe storcere il naso di fronte alla necessità di un abbonamento Fitbit Premium per sbloccare alcune funzionalità avanzate, ma con uno sconto di questa portata ogni piccolo difetto passa in secondo piano. A questo prezzo, Google Pixel Watch 2 è un best-buy assoluto, un acquisto praticamente obbligato per chiunque cerchi uno dei migliori smartwatch Android in circolazione.