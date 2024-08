Geekbench AI è un’applicazione che offre la possibilità di scoprire le prestazioni degli smartphone o tablet Android in ambito machine learning.

Lo strumento è sviluppato dai creatori di Geekbench, la nota piattaforma che misura le prestazioni di CPU e GPU, ed è in grado di valutare le prestazioni dei dispositivi Android con i gravosi processi di elaborazione basati sull’intelligenza artificiale.

L’app Geekbench AI misura le prestazioni di smartphone e tablet nei processi di machine learning

Geekbench AI include sia test di visione artificiale che linguistici che modellano attività e applicazioni di machine learning nel mondo reale. I test possono misurare le prestazioni di apprendimento automatico della CPU, della GPU e della NPU (neural processing unit) del dispositivo.

Una volta terminata la batteria di test, che dura diversi minuti, l’app mostra tre punteggi (“massima precisione”, “mezza precisione” e “quantizzazione”) che dovrebbero dare all’utente una buona idea delle reali prestazioni del dispositivo nelle attività legate all’intelligenza artificiale generativa.

Geekbench AI permette quindi di scoprire quanto velocemente il vostro smartphone o tablet Android può eseguire attività di machine learning nell’uso quotidiano.

L’app Geekbench AI è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario che il dispositivo esegua Android 12 o versioni successive.