Nel giro di pochi giorni si è passati dai primi leak all’ufficialità del prossimo Samsung Galaxy A06. Dalle prime anticipazioni era emersa qualche perplessità sulle differenze rispetto al modello dello scorso anno, il Galaxy A05. Ora che Samsung ha ufficializzato la nuova versione (la prossima settimana inizierà la vendita in Vietnam, ma non è ancora stato indicato quando potrebbe essere disponibile nel resto del mondo) arrivano molte conferme ma restano anche diverse perplessità.

Key Island e frequenza di aggiornamento di 90Hz, queste le novità di Galaxy A06

Per buona parte delle sue caratteristiche tecniche Samsung Galaxy A06 è pressoché identico al suo predecessore. Di nuovo introduce su questo modello il design Key Island e migliora la frequenza di aggiornamento del display che passa da 60Hz a 90Hz. Con il Key Island trova posto anche il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel tasto di accensione. Per il resto – a parte l’ultima versione del sistema operativo che dovrebbe essere Android 14, è identico al Galaxy A05.

Con il predecessore condivider il display da 6,7”, il chip MediaTek Helio G85, la fotocamera principale da 50 MP e la batteria da 5000 mAh con ricarica da 25 W. Come per il Galaxy A05 anche nel Galaxy A06 ci sono 4 GB o 6 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione.

E per quel che riguarda l’intelligenza artificiale?

Questa probabilmente è la questione più interessante in riferimento al Galaxy A96, anche se Samsung non vi ha fatto minimamente riferimento e il che probabilmente la dice lunga su come le funzioni Galaxy AI o la stessa Circle to Search non sarà disponibile su questo device. Qualche giorno fa Samsung ha confermato la presenza di Circle to Search su diversi device Galaxy di fascia media tra cui gli smartphone Galaxy A34, Galaxy A35, Galaxy A54 e Galaxy A55 e i tablet Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+. Non tutti i device della serie Galaxy A, quindi, saranno dotati delle funzioni di intelligenza artificiale che resteranno limitate, almeno per i modelli di fascia media, a soli pochi dispositivi.