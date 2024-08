I prossimi mesi sembrano essere molto intensi per Samsung; l’azienda sudcoreana dovrebbe essere pronta al lancio di tre nuovi device. Dopo la presentazione a inizio anno della serie Galaxy S24 sembra giunto il momento per il lancio dei nuovi Samsung Galaxy A06, Galaxy S24 FE e Galaxy A16. Cosa sappiamo di questi nuovi device?

Samsung Galaxy A06 come Galaxy A05?

Partiamo dal Samsung Galaxy A06 del quale sono iniziate a circolare alcuni render e le prime specifiche tecniche. Le prime immagini mostrano il design del Galaxy A06 con un colore giallo brillante con strisce verticali sottili sul retro e la presenza dei tasti fisici tutti sul lato destro del device. A questo proposito è interessante anticipare come Samsung sembra stia lavorando a un brevetto per produrre smartphone con soli pulsanti digitali. Ma è un’ipotesi ancora lontana nel tempo.

Il presente del Galaxy A06 dovrebbe essere quello di un device da 6,7” con display LCD con risoluzione HD+, processore MediaTek Helio G85, fotocamera principale da 50 MP con sensore ausiliario da 2 MP e fotocamera anteriore da 8 MP. La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh con ricarica da 25 W. Le specifiche sono le stesse del Galaxy A05 (rilasciato lo scorso anno) e a parte la presenza di Android 14 (rispetto ad Android 13) non è chiaro quali miglioramenti questo device dovrebbe portare. Probabilmente le risposte arriveranno a breve considerando che il lancio sembra essere previsto per il prossimo mese.

Samsung Galaxy S24 FE dovrebbe arrivare a ottobre

Molto più interessante, invece, l’arrivo del prossimo device della serie Fan Edition. Non ci sono conferme ufficiali, ma sul sito ufficiale di Samsung è stata creata la pagina di supporto per il Galaxy S24 FE e diverse fughe di notizie ne hanno mostrato immagini e dettagli. Le previsioni sono che il Samsung Galaxy S24 FE possa essere lanciato nel mese di ottobre.

Di questo smartphone si dice possa montare un display AMOLED Full HD+ da 6,7” e 120 Hz, protezione Gorilla Glass Victus+, processore Samsung Exynos 2400e, un sistema di tripla fotocamera da 50MP, 12MP (sensore ultrawide) e 8MP (teleobiettivo con zoom ottico 3x) e fotocamera anteriore da 10 MP. L’autonomia dovrebbe essere fino a 78 ore di riproduzione musicale e 29 ore di riproduzione video grazie alla batteria da 4.565 mAh e le ottimizzazioni assicurate dal processore. Il sistema operativo dovrebbe prevedere la versione 6.1.1 di One UI.

Lo smartphone dovrebbe essere disponibile in diverse colorazioni (giallo, argento/bianco, grafite, verde e blu) e, anche se non ci sono in questo senso indicazioni ufficiali, Samsung potrebbe prevedere colori aggiuntivi per chi acquista il device direttamente sul proprio store.

Samsung Galaxy A16 in arrivo a Natale

Alla serie A di Samsung a dicembre dovrebbe aggiungersi anche il Galaxy A16. Non ci sono ancora dettagli sulle specifiche tecniche ma è probabile che si tratti di un device rivolto a chi cerca uno smartphone Samsung più economico. L’arrivo durante il periodo delle festività natalizie, quando la domanda di smartphone aumenta, potrebbe rispondere proprio a questa necessità.