Nelle scorse ore il team di Epic Games ha annunciato il rilascio di Epic Games Store per i dispositivi mobile, ossia Android e iOS e ciò significa che gli utenti potranno avere un accesso diretto a giochi del calibro di Fortnite, Fall Guys e Rocket League Sideswipe.

Il team di Epic Games ci tiene a mettere in evidenza che per la prima volta arriva su Android il gioco Fall Guys, che può essere scaricato gratuitamente dallo store e può contare sull’esperienza di gioco di sempre ma racchiusa nel palmo della propria mano, con la possibilità di giocare ovunque in compagnia, poiché supporta il cross-play su PC, console e dispositivi mobile, oltre che i progressi multi-piattaforma.

Per festeggiare l’occasione, la software house sta mettendo a disposizione nuove ricompense: coloro che scaricheranno e installeranno l’Epic Games Store e i suoi giochi su dispositivi mobile potranno contare su contenuti esclusivi (un nuovissimo costume di Fortnite con dorso decorativo, piccone e copertura abbinati; un nuovissimo costume di Fall Guys; un piccone a tema Fall Guys utilizzabile in Fortnite; un rivestimento d’oro per la carrozzeria utilizzabile in Fortnite, Rocket League Sideswipe e presto anche in Rocket League).

Come scaricare e installare l’Epic Games Store su Android

I passaggi da seguire per procedere all’installazione del nuovo store su un dispositivo Android sono semplici:

seguire questo link e, nel caso in cui dovessere essere visualizzato un avviso relativo alla pericolosità, selezionare Scarica comunque aprire il file scaricato abilitare l’installazione di applicazioni sconosciute installare lo store e quindi aprirlo per accedere ai suoi contenuti

Il team di Epic Games ci tiene a sottolineare che “Questo non è che l’inizio. Il nostro obiettivo è rendere l’Epic Games Store il principale negozio di videogiochi multi-piattaforma, aperto a tutti gli sviluppatori di applicazioni e giochi”.

Staremo a vedere.