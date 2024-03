Attualmente l’Epic Games Store è disponibile solo su Windows e Mac, in alternativa a piattaforme come Steam, ma oggi la società ha annunciato su X che il suo Store sta arrivando anche su iOS e Android.

Epic promette condizioni eque per tutti gli sviluppatori su un vero negozio multipiattaforma, con giochi fantastici per tutti.

La società chiarisce che su Android offrirà la stessa ripartizione delle entrate come avviene su PC, pertanto gli sviluppatori manterranno l’88% delle entrate del loro gioco, mentre Epic applicherà una commissione del 12% che è notevolmente inferiore a quella prevista dal Google sul Play Store che può arrivare fino al 30%.

Vale la pena ricordare che nel 2021 Google ha annunciato un taglio del 15% alle commissioni applicate per gli sviluppatori sul loro primo milione di dollari di entrate.

Epic Games Store è in arrivo entro la fine dell’anno per Android e iOS

Per quanto riguarda la data di lancio dell’Epic Games Store sui dispositivi mobili, l’azienda afferma che la piattaforma arriverà “entro la fine dell’anno”. L’esatta lineup di giochi per la versione mobile non è stata confermata, anche se è probabile che Fortnite, la sua “gallina dalle uova d’oro”, verrà incluso da subito.

L’immagine promozionale mostra anche altri titoli come Rocket Racing, Rocket League Sideswipe e Postparty, ma questo non garantisce che tali giochi verranno inclusi, poiché si tratta di un concept.

