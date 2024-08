Già da qualche anno Google ha introdotto la funzione Hold for Me (Aspetta per me) con la quale è possibile lasciare che sia Google Assistant a seguire una telefonata quando si viene messi in attesa avvisandoci quando è il momento di parlare. Ora sembrerebbe che stia lavorando su una versione opposta di questa funzione (chiamata ora Ask to hold) grazie alla quale, quando si riceve una telefonata, mettere temporaneamente in attesa chi ci ha chiamato.

Come potrebbe funzionare Ask to hold e perché potrebbe essere molto utile

Analizzando l’ultima beta di Google Phone (la versione 141.0.662309765) sono emerse delle stringhe di codice nelle quali si fa riferimento proprio a questa funzione Ask to hold. Attualmente è già possibile mettere in pausa una telefonata e questo aggiornamento potrebbe migliorarla, renderla più intelligente o addirittura rivederla completamente.

Attualmente la nuova funzione non è utilizzabile e non ci sono indicazioni che vedrà mai la luce; se questo avverrà probabilmente i primi a essere interessati saranno gli ultimi device della serie Pixel. A questo proposito sembrerebbe che Google abbia annunciato una funzione Ask to hold per i nuovi Pixel Watch 3 all’interno della funzione Call Assist. Questa funzione consente di mantenere aperta una chiamata mentre, per esempio, si trova un posto tranquillo dove fermarsi e parlare. Inoltre come abbiamo visto la stringa di codice relativa a questa funzione è stata individuata sull’app per smartphone, non su quella per Wear OS.

In attesa di ulteriori conferme e sviluppi è lecito sperare che tale funzionalità possa essere prevista non solo sugli smartwatch ma anche sugli smartphone perché sono diverse le situazioni in cui si riceve una telefonata e non si nelle condizioni migliori per rispondere. Senza dover rinunciare alla telefonata può essere comodo avere del tempo per spostarsi in un’altra stanza (dove c’è meno rumore o c’è più linea) e avere una funzione che comunichi all’interlocutore questa situazione.