Google ha annunciato una serie di novità per la sua intelligenza artificiale, Gemini. Da oggi è disponibile, gratuitamente per tutti, la versione di Gemini Flash 1.5, che promette di offrire risposte più rapide ma soprattutto più utili. L’aggiornamento in questione include miglioramenti significativi a livello di ragionamento e nella comprensione delle immagini, oltre a una maggiore accessibilità per gli adolescenti. Prossimamente, inoltre, verrà offerta la possibilità di poter caricare file tramite Google Drive o direttamente dal dispositivo consentendo, quindi, di ricevere un’analisi più approfondita e la creazione di contenuti sempre più personalizzati.

Le nuove funzionalità per i contenuti correlati

Google ha introdotto una nuova ed utilissima funzione in Gemini che mostra collegamenti a contenuti correlati direttamente all’interno delle risposte. Questa novità è stata progettata con lo scopo di aiutare gli utenti ad esplorare più a fondo gli argomenti, fornendo accesso diretto a siti web ed e-mail pertinenti, dando così una risposta più amplia e soprattutto con informazioni verificate. In questo modo, non viene solamente migliorata l’affidabilità delle risposte, e soprattutto semplificata, ma viene ridotto il rischio di allucinazioni. Ecco un esempio.

Gemini, in nuove lingue, integrato anche in Google Messaggi

Prossimamente, Gemini, verrà integrato in modo graduale anche in Google Messaggi, in Europa, nel Regno Unito e in Svizzera con espansione futura anche in Italia. Grazie all’integrazione nell’app Messaggi di Google, gli utenti potranno chattare con Gemini in lingue aggiuntive come il francese, portoghese e spagnolo direttamente all’interno dell’app. In più, l’app mobile di Gemini, sarà presto rilasciata in più paesi.

Maggiore accessibilità anche per gli adolescenti

Dalla prossima settimana, Google Gemini sarà accessibile anche a tutti gli adolescenti con un età compresa tra i 13 e i 18 anni, in oltre 40 lingue, incluso l’italiano. Questo darà modo agli studenti di utilizzare Gemini durante lo studio e nei progetti creativi. Ovviamente sono state implementate le giuste politiche di sicurezza e guide introduttive per poter garantire uno spazio sicuro e un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale.

Insomma, Google sta rendendo l’intelligenza artificiale sempre più accessibile ed utile per tutti. Con l’arrivo di queste nuove funzionalità, si punta a rendere l’ia un compagno quotidiano, sempre più intelligente.