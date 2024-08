Una nuova interessante fuga di notizie sulle prossime cuffie Google Pixel Buds Pro 2 indica la possibile presenza del chip Tensor A1. Una novità particolarmente rilevante che andrebbe a migliorare l’autonomia delle cuffie e la qualità del sistema di cancellazione del rumore (ANC, Active Noise Cancellation).

Come il chip Tensor A1 migliora Google Pixel Buds Pro 2

La presenza del chip Tensor A1 sui prossimi Google Pixel Buds Pro 2 è doppiamente interessante: da una parte, infatti, c’è tutto il discorso tecnologico legato al miglioramento delle prestazioni delle cuffie e, dall’altra invece di sarebbe il primo utilizzo da parte di Google di un chip Tensor su un dispositivo diverso da uno smartphone.

In termini di prestazioni il chip Tensor A1 potrebbe portare l’autonomia dei Google Pixel Buds Pro 2 a 30 ore di riproduzione audio (con la custodia) e a 8 ore di riproduzione (senza custodia). Non è ancora chiaro se questi dati siano generali o con l’ANC disattivato. Le cuffie Google Pixel Buds Pro di prima generazione, per esempio, assicuravano fino a 31 ore di autonomia con la custodia e ANC disattivato (e fino a 11 ore senza custodia). L’aspetto non è marginale in quanto se i dati fanno riferimento all’ANC attivo saremmo sicuramente in presenza di un miglioramento significativo.

L’altra grande novità che emerge da questi ultimissimi leak (domani è in programma l’evento con la presentazione dei Google Pixel Buds Pro 2 insieme ai nuovi Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold e al Pixel Watch 3) riguarda la presenza della funzionalità per il rilevamento delle conversazioni. Di per sé non è una vera e propria novità essendo già stata implementata l’anno scorso su Pixel Buds Pro insieme alla possibilità di stabilire una connessione migliore con qualsiasi device Pixel (smartphone, smartwatch o tablet).

Dalle ultime indiscrezioni emerse sul conto dei Google Pixel Buds Pro 2 sembrerebbe che le cuffie avranno delle estremità più piccole e una custodia di ricarica che potrebbe essere dotata di un altoparlante.