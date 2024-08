L’evento Made by Google è dietro l’angolo, ma non andrà a svelare solo la nuova gamma di smartphone: oltre a Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold ci saranno anche le cuffie wireless Google Pixel Buds Pro 2 e lo smartwatch Google Pixel Watch 3, prodotti che porteranno dei bei miglioramenti rispetto alle attuali generazioni. In queste ore sono spuntate ulteriori anticipazioni, con un utente che sembra avere già le cuffie tra le mani.

Google Pixel Buds Pro 2 anticipate su Reddit

Su Reddit è spuntato un utente che sostiene di aver già ricevuto nel proprio negozio le Google Pixel Buds Pro 2, cuffie che non sono ancora state confermate (né ovviamente lanciate) dalla casa di Mountain View: per la “felicità” di quest’ultima, ha deciso di iniziare a condividere alcune informazioni in anticipo, anche rispondendo ad alcune domande degli altri utenti.

L’utente nothighandmighty esordisce sostenendo che le cuffie risultano molto più piccole delle precedenti, anche se a quanto pare non gli è stato possibile provarle in quanto unità da esposizione; proprio per lo stesso motivo risulterebbero prive di scatola e dunque delle indicazioni sulle specifiche tecniche. L’utente prosegue parlando di un case più compatto, con griglia per l’altoparlante, e di cuffie più belle e sagomate rispetto alle Pixel Buds Pro attuali.

In base a quanto rivelato, non possono essere mostrate prima del 13 agosto (prevedibile), e non possono essere vendute prima del 22 di questo mese: questo significa che dal 13 agosto potrebbero essere aperti i preordini, con vendita libera a partire dal 22. Per evitare guai l’utente ha deciso di non pubblicare foto su Reddit delle nuove cuffie, ed è comprensibile.

Conferme e miglioramenti per Google Pixel Watch 3

Tra le novità wearable dell’evento di settimana prossima ci sarà molto probabilmente pure Google Pixel Watch 3. Sappiamo già molte cose sul nuovo smartwatch Wear OS di Big G, e le anticipazioni di oggi vanno in parte a confermare i dettagli trapelati nelle ultime settimane.

Pixel Watch 3 dovrebbe arrivare in due versioni, una da 41 mm e una da 45 mm, con uno schermo di forma circolare simile a quello visto su Pixel Watch 2 e con una corona girevole sul lato destro. A livello generale il design dovrebbe risultare molto simile a quello del predecessore, ma con qualche ottimizzazione in più a livello di bordi. Tra le funzionalità anticipate possiamo citare i consigli in tempo reale durante la corsa per aiutare a migliorare, e le già citate funzioni Cardio Load e Morning Breaf, con quest’ultima che dovrebbe aiutare gli utenti a prepararsi per la giornata.

Lo schermo dovrebbe arrivare fino a 2000 nit per quanto riguarda la luminosità, in modo da risultare perfettamente leggibile anche durante gli allenamenti in pieno sole. Sembra proprio che Google voglia andare a migliorare soprattutto l’usabilità come fitness tracker con questo nuovo modello.

Purtroppo non sono state fornite ulteriori indicazioni riguardanti la batteria: da precedenti rumor sappiamo che lo smartwatch dovrebbe mettere a disposizione 307 mAh (41 mm) o 420 mAh (45 mm), con un’autonomia di 24 ore con normale utilizzo e fino a 36 ore con risparmio energetico.

In copertina Google Pixel Watch 2