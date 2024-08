Mancano oramai solo tre giorni alla presentazione ufficiale della serie Google Pixel 9, in programma per il 13 agosto e in Rete continuano ad emergere dettagli sulle promozioni che il colosso di Mountain View ha studiato per supportare il lancio dei suoi attesissimi smartphone.

Nelle scorse ore un nuovo contributo è arrivato dal popolare leaker Roland Quandt, che su X ha condiviso un link relativo ad una promozione dedicata agli utenti Vodafone nel Regno Unito.

La promozione di Vodafone UK per la serie Google Pixel 9

L’operatore telefonico a tutti quelli che acquisteranno Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL o Pixel 9 Pro Fold nel periodo compreso tra il 13 agosto e il 3 settembre 2024 consentirà di scegliere un modello con il doppio della memoria senza costi aggiuntivi.

Nella pagina dedicata alla promozione viene precisato che gli utenti devono selezionare l’opzione di archiviazione più elevata al momento del pre-ordine per ottenere l’offerta.

Ecco i risparmi per ciascuno dei modelli supportati:

Google Pixel 9

il modello da 256 GB sarà disponibile a 750 sterline (ossia il prezzo ufficiale della versione da 128 GB) invece di 894 sterline

Google Pixel 9 Pro

il modello da 256 GB sarà disponibile a 914 sterline (ossia il prezzo ufficiale della versione da 128 GB) invece di 1.094 sterline

il modello da 512 GB sarà disponibile a 1.022 sterline invece di 1.202 sterline

Google Pixel 9 Pro XL

il modello da 256 GB sarà disponibile a 1.022 sterline (ossia il prezzo ufficiale della versione da 128 GB) invece di 1.202 sterline

il modello da 512 GB sarà disponibile a 1.130 sterline invece di 1.310 sterline

il modello da 1 TB sarà disponibile a 1.238 sterline invece di 1.562 sterline

Google Pixel 9 Pro Fold

il modello da 512 GB sarà disponibile a 1.670 sterline (ossia il prezzo ufficiale della versione da 256 GB) invece di 1.850 sterline

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di Vodafone per scoprire se l’operatore ha in programma di lanciare una promozione simile anche in Italia.