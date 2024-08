Solo pochi giorni fa abbiamo dato notizia di render di qualità dei prossimi Google Pixel 9. Ora è il momento di poter apprezzare ogni dettaglio dei Google Pixel 9 grazie alla pubblicazione di nuove immagini ad alta risoluzione che svelano completamente come dovrebbe essere (sono sempre indiscrezioni e non c’è alcuna conferma ufficiale da parte di Big G) il nuovo smartphone di Google.

Tutti i dettagli da apprezzare dei prossimi Google Pixel 9

Queste immagini ad alta risoluzione sono probabilmente il massimo che possiamo aspettarci prima della presentazione ufficiale della nuova serie Google Pixel 9. Mancano pochi giorni all’evento (che si terrà il 13 agosto) ma queste immagini dicono molto di alcune caratteristiche del Google Pixel 9.

Innanzitutto con queste immagini possiamo apprezzare la cornice lucida caratteristica di questi device. Inoltre le immagini ci consentono di vedere lo smartphone da ogni angolazione (tranne che nella parte superiore e inferiore) potendo così apprezzare anche la posizione del pulsante di accensione e di quello del controllo del volume che, comunque, non presentano novità rispetto ai modelli precedenti.

Oltre alla finitura lucida delle cornici queste immagini ad alta risoluzione danno una buona percezione di quelli che saranno i colori dei Google Pixel 9. Si tratta in alcuni casi di colori tenui che per essere apprezzati pienamente devono essere visti dal vivo in quanto le immagini, specie se promozionali, non rendono pienamente.

L’ultimo dettaglio che emerge da queste immagini riguarda la versione Obsidian. Qui lo smartphone sembra essere riportato insieme a una custodia e sebbene non sia facile stabilirlo sembrerebbe realizzata con lo stesso materiale (silicone) introdotto da Google con la serie Pixel 8.