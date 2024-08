Alcuni leak mostrano una serie di render dei prossimi Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold dei quali è ormai imminente la presentazione ufficiale. La buona notizia di poter vedere da diverse angolazioni come saranno i nuovi device della serie Pixel 9 è però accompagnata dall’indiscrezione per cui molti dei prodotti che verranno presentati durante il prossimo evento di Google in programma il 13 agosto non saranno da subito disponibili.

Gli ultimi render sui Pixel 9

Ma andiamo con ordine. Partiamo da una galleria di render dei Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold che possiamo apprezzare da diverse angolazioni. Queste immagini sono in linea con i leak che abbiamo già visto nel corso di queste settimane e confermano la presenza dei bordi piatti, del display con gli angoli arrotondati e della forma della fotocamera principale. Oltre alle immagini abbiamo anche altre indiscrezioni sulle caratteristiche della nuova serie di device di Google. Il Pixel 9 Pro Fold, per esempio, misura 155,2 x 77,1 x 10,5 mm (da chiuso) e 155,2 x 150,2 x 5,1 mm (da aperto) risultando più sottile del Samsung Galaxy Z Fold6 e del OnePlus Open. Inoltre il Pixel 9 Pro Fold dovrebbe pesare 257 g risultando più leggero del modello originale ma più pesante dello Z Fold 6.

Non tutti i Pixel 9 saranno da subito disponibili

Anche se probabilmente saranno tutti preordinabili già da subito dopo la fine del keynote, non tutti i prodotti presentati durante l’evento di Google saranno disponibili per la spedizione. Il Pixel 9 Pro Fold, ma anche le Pixel Buds Pro 2, per esempio, non saranno disponibili prima di settembre. Non trapelano indiscrezioni, invece, sulla data di spedizione del Pixel Watch 3 così come ci sono dubbi sul rilascio del Wear OS 5.

Non ci sono motivazioni sui motivi di questi ritardi ma bisogna anche tenere conto di come rispetto al solito Google abbia anticipato di due mesi la presentazione dei nuovi device, ma anche che rispetto alle precedenti edizioni c’è un numero estremamente maggiore (quasi il doppio) di smartphone da presentare.