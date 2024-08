Nelle scorse ore sul sito del supporto Google è apparso il nuovo post con tutte le novità dell’ultimo aggiornamento di sistema di Google Play e nello specifico è stato pubblicato quello con riferimento al mese di agosto 2024.

Com’è noto, tali aggiornamenti del sistema operativo Android sono forniti sia da Google che da Google Play Store e Google Play Services. Non si tratta di aggiornamenti riservati soltanto a una determinata categoria di prodotti, bensì disponibili per svariate tipologie di dispositivi, quali telefoni, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, così come veicoli con Android Auto, indossabili con Wear OS e computer e tablet con Chrome OS.

Ecco la lista completa di correzioni, miglioramenti e altre novità, così come illustrata direttamente da Big G:

Come installare gli aggiornamenti di sistema di Google

Gli aggiornamenti di sistema di Google vengono installati automaticamente su tutti i prodotti interessati per impostazione predefinita. Ciascun utente può modificare le proprie preferenze entrando in:

Impostazioni Google. Altro Aggiornamenti dei servizi di sistema.

La disattivazione non impedisce comunque gli aggiornamenti di sistema aventi fonti diverse da Google (i.e. produttore del dispositivo, operatore telefonico), né quelli delle app via Play Store. Inoltre, il colosso di Mountain View può aggiornare i servizi di sistema anche quando gli aggiornamenti automatici sono disattivati ove ciò si renda necessario per risolvere gravi problemi di sicurezza o per rispettare gli obblighi di legge.

