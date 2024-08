Si può tranquillamente sostenere che Samsung sia, tra i vari produttori di smartphone, uno dei più attenti alla sicurezza e alla privacy dei propri utenti; nel corso degli anni l’azienda ha implementato sui propri dispositivi funzionalità particolarmente apprezzate dalla community come Knox e Secure folder, tanto per fare qualche esempio.

Nelle ultime ore il colosso coreano ha annunciato l’arrivo di due nuove funzionalità volte ad una maggiore tutela della sicurezza e della privacy degli utenti: Quick Share Private Sharing e Samsung Cloud Enhanced Data Protection. Scopriamole insieme.

In arrivo nuove funzioni di sicurezza per i dispositivi Samsung Galaxy

Al giorno d’oggi sui nostri dispositivi, che siano smartphone o tablet, c’è praticamente tutta la nostra vita, una miriade di dati sensibili e personali che per ovvie ragioni necessitano di essere tenuti al sicuro; per questo motivo Samsung ha annunciato due nuove funzionalità che si prefiggono l’obbiettivo di aumentare ulteriormente la sicurezza e la privacy degli utenti Galaxy.

Condivisione privata in Quick Share

Lo strumento di condivisione Quick Share riceve una nuova funzionalità chiamata Private Sharing (Condivisione privata), grazie alla quale l’utente può consentire solo a determinati contatti di visualizzare i file.

La funzione è attivabile, dopo aver scelto Quick Share come metodo di condivisione, grazie al menù a tre puntini nell’angolo in alto a destra dello schermo, attivata la nuova modalità l’utente può condividere fino a 20 file e un limite massimo di 200 MB.

La nuova funzione permette anche di impostare un timer di scadenza per i file, trascorso il tempo limite impostato, quanto condiviso non sarà più visibile all’utente destinatario della condivisione; è inoltre possibile scegliere chi può vedere e accedere a tali file.

Per l’utente che riceve dei file condivisi tramite questa funzionalità, questi risultano disponibili esclusivamente in modalità lettura e non ha quindi modo di condividere a sua volta quanto ricevuto; il sistema provvede inoltre al blocco degli screenshot e l’azienda sottolinea come la protezione dei dati venga eseguita tramite “tecnologia di crittografia basata su blockchain”.

La nuova funzione di Condivisione privata in Quick Share funziona esclusivamente tra smartphone o tablet Samsung Galaxy, ed è limitata ai file audio (.mp3, .wav, .ogg e .m4a), documenti (.pdf e .txt), immagini (.jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .webp, .heic, .dng) e video (.mp4, .mkv, .webm, 3gp e .3g2).

Protezione avanzata dei dati per Samsung Cloud

Con l’ultima serie di smartphone di punta Samsung Galaxy S24 il colosso coreano ha iniziato ad offrire ai propri utenti la crittografia end-to-end per tutti i backup e i dati sincronizzati, quindi qualora i server dell’azienda subissero un furto di dati, tutto ciò che l’utente ha precedentemente archiviato nel proprio account Samsung Cloud può essere decrittografato solo sul suo dispositivo.

Per poter usufruire di questa funzionalità è sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Sicurezza e privacy -> Altre impostazioni di sicurezza -> Protezione dati avanzata e attivare le opzioni “Crittografa dati di backup” e “Crittografa dati sincronizzati“; il sistema vi fornirà un codice di recupero che è caldamente consigliabile conservare in un posto sicuro.