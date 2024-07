Nelle scorse ore Samsung ha pubblicato i risultati fiscali relativi al secondo trimestre del 2024 e il colosso coreano ci ha tenuto a mettere in risalto le vendite raggiunte dagli smartphone della serie Samsung Galaxy S24.

Lanciata all’inizio del 2024, la nuova serie top di gamma di Samsung ha da subito ottenuto una grande accoglienza da parte degli appassionati di tecnologia e dei fan del colosso coreano, riuscendo a fare registrare risultati migliori rispetto alla generazione precedente.

La serie Samsung Galaxy S24 continua a vendere tanto

In occasione dell’annuncio dei risultati relativi al secondo trimestre del 2024, Samsung ha ribadito che la serie Samsung Galaxy S24 ha praticamente “eclissato” quella che l’ha preceduta, parlando di una crescita a due cifre su base annua sia per quanto riguarda le spedizioni che per i ricavi.

E la serie Samsung Galaxy S24 ha superato quella del 2023 non soltanto nel primo trimestre (ossia nelle prime settimane di disponibilità effettiva sul mercato) ma anche nel secondo, a conferma del fatto che, a quanto pare, gli utenti hanno apprezzato ciò che i nuovi smartphone dell’azienda sono in grado di offrire.

Non è chiaro se parte del merito di tale successo sia da riconoscere alle funzionalità del pacchetto Galaxy AI ma è probabile che, anche sulla scia di quello che è l’attuale trend nel mondo mobile, il supporto all’intelligenza artificiale abbia effettivamente aiutato Samsung a vendere più device.

Dato che la serie Samsung Galaxy S23 in un anno è riuscita a vendere circa 31 milioni di modelli, per quella lanciata nel 2024 l’obiettivo dei 35 milioni di smartphone venduti dovrebbe essere facilmente raggiungibile.

Nei prossimi mesi è previsto il lancio della serie iPhone 16 e sarà interessante scoprire se la nuova generazione del melafonino sarà in grado di rallentare la corsa di Samsung Galaxy S24.