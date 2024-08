Il lancio di Google Pixel 9 Pro Fold è previsto per il 13 agosto insieme agli altri smartphone della gamma Pixel 9. Dopo i render recentemente trapelati, ora sono emerse le immagini promozionali e il prezzo del prossimo smartphone pieghevole di Google.

Google Pixel 9 Pro Fold non dovrebbe aumentare di prezzo

Il noto informatore OnLeaks rivela che Google Pixel 9 Pro verrà lanciato nelle due varianti con 256 GB e 512 GB al prezzo rispettivamente di 1.799 e 1.919 dollari negli USA, quindi non ci sarebbero aumenti rispetto a Google Pixel Fold lanciato l’anno scorso.

L’informatore aggiunge che Pixel 9 Pro Fold è pronto per essere lanciato anche in India, quindi sarebbe il primo smartphone pieghevole di Google a debuttare in questo mercato.

Oltre alle colorazioni le immagini promozionali rivelano che Pixel 9 Pro Fold avrà un display principale Super Actua da 8 pollici e un display secondario Actua da 6,3 pollici, entrambi più grandi rispetto a quelli del predecessore.

Come previsto saranno presenti le principali funzionalità AI di Google e la nuova funzionalità “Aggiungimi” che utilizza l’intelligenza artificiale per aggiungere qualcuno alla foto di gruppo.

Google Pixel 9 Pro Fold sarà dotato del chip di sicurezza Titan M2 e di VPN integrata e gli accessori inclusi nella confezione saranno un cavo da USB Type-C a Type-C e uno strumento di espulsione SIM, quindi niente adattatore di ricarica.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche si prevede che Google Pixel 9 Pro Fold sarà animato dal chipset Tensor G4 abbinato a un massimo di 16 GB di RAM.

Sul retro il dispositivo potrebbe disporre di una fotocamera principale da 48 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 10,5 MP e un teleobiettivo da 10,8 M, mentre frontalmente ci sarebbe un obiettivo da 10 MP per selfie e videochiamate.