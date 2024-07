Oltre che con la One UI per smartphone e tablet, Samsung sta facendo passi avanti anche con la versione per smartwatch Wear OS. Samsung ha da poco rilasciato la beta 4 di Wear OS 5 che include una One UI 6.0 migliorata per gli smartwatch Galaxy Watch.

Stando a quanto si apprende dal registro delle modifiche, il quarto aggiornamento beta per One UI 6.0 Watch introduce numerose correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni. Inoltre l’update migliora anche la stabilità e le prestazioni del sistema, riduce il consumo della batteria e ottimizza le prestazioni in-app e l’interoperabilità della rete. Infine, il nuovo aggiornamento software introduce il supporto per la modalità Always-On Display (AoD).

Samsung rilascia Wear OS 5 beta 4 per Galaxy Watch

Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio della versione finale del software è probabile che Samsung non abbia ancora corretto tutti i bug noti, quindi non ci aspettiamo che il rollout inizierà nei prossimi giorni, ma crediamo che bisognerà attendere fino ad agosto.

La società dovrebbe aggiornare gli smartwatch Galaxy Watch4, 5 e 6 contemporaneamente e potrebbe persino battere Google sul tempo. Samsung ha recentemente presentato Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra, nuovi alleati per la salute, ma un acquirente ha avuto un’amara sorpresa.