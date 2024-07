Google Pixel 8a è uno smartphone Android di fascia media presentato il 7 maggio 2024 e si affianca a Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro, smartphone di fascia superiore con i quali condivide alcune caratteristiche, tra le quali il display.

Il noto portale DxOMark ha sottoposto il display di Google Pixel 8a alla consueta batteria di test e il risultato è più che positivo.

Google Pixel 8a ha un display migliore di molti smartphone più costosi

Con un punteggio complessivo di 145, Google Pixel 8a si piazza addirittura al 4° posto nella classifica di fascia alta, mentre nella classifica globale che comprende tutti i dispositivi in tutte le fasce di prezzo, Pixel 8a si guadagna il 23° posto, un buon piazzamento se si considera l’enorme numero di dispositivi testati, inclusi quelli che costano molto di più.

Tra i punti di forza DxOMark menziona la buona luminosità in condizioni esterne, una buona riproduzione dei dettagli scuri quando si guardano video HDR10 in condizioni di scarsa illuminazione e una buona fluidità in ogni caso d’uso.

Tra i fattori meno convincenti il portale cita una leggera sfumatura arancione visibile sulla maggior parte dei contenuti, bande colorate quando si guarda il dispositivo da diverse angolazioni e mancanza di luminosità durante la visione di video SDR e foto in ambienti interni.

Se vi interessa approfondire l’argomento, qui trovate tutti i dettagli del test DxOMark per il display di Google Pixel 8a.