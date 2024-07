Sia per Android Auto che per Google Maps sono stati previsti degli importanti aggiornamenti che, soprattutto per Android Auto, erano attesi e richiesti da anni ma che ancora sollevano qualche perplessità.

Android Auto: invio delle segnalazioni di incidente

Una delle grandi lacune presenti su Android Auto è quella legata all’impossibilità di inviare segnalazioni di incidenti e rallentamenti all’interno di Google Maps. Dal display dell’infotainment dell’auto si può fare di tutto: avviare la navigazione, ascoltare musica, effettuare chiamate e inviare messaggi di testo in totale sicurezza, ma non segnalare un incidente. Per farlo è necessario aprire l’app di Maps sullo smartphone e procedere con la segnalazione, vanificando la sicurezza alla guida.

La questione è un po’ paradossale se si pensa che non solo Maps su Apple CarPlay dispone di questa funzione, ma anche la stessa Waze (che è sempre di Google). La buona notizia è che Google ha iniziato il rilascio di un aggiornamento che prevede questa funzionalità, ma solamente in India. Molto probabilmente l’arrivo negli altri Paesi è solo una questione di tempo, ma sono tanti gli utenti che attendono con impazienza questo update.

Google Maps aggiunge avvisi di accessibilità

C’è un interessante aggiornamento per Google Maps che permette di informare le persone di eventuali interruzioni, guasti o problemi nell’accessibilità ai vari luoghi pubblici. Scale mobili non funzionanti e ascensori rotti, per esempio, possono rappresentare un serio problema per gli utenti, specialmente le persone con disabilità motorie (ma anche chi ha valigie, biciclette e altri carichi voluminosi).

Con questo aggiornamento si saprà in anticipo se il proprio percorso è condizionato da qualche problema di accessibilità permettendo di organizzarsi o trovare alternative. L’aggiornamento è disponibile sia su Android che iOS che nella versione desktop ma inizialmente sarà attivo solamente a Parigi, Budapest, Boston, New York, Seattle e Brisbane.

Per usufruire degli avvisi di accessibilità su Google Maps è necessario aver attivato i percorsi accessibili in sedia a rotelle. Per farlo è sufficiente aprire Google Maps, selezionare una destinazione, premere sui tre puntini in alto a destra (accanto alla posizione di partenza), quindi Opzioni e attivare questo tipo di percorsi. Una volta fatto per ogni tipologia di percorso in cui c’è un problema di accessibilità Maps lo segnalerà.