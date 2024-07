OnePlus sceglie ancora una volta l’Italia: la prima tappa del nuovo tour europeo con i pop-up shop è in arrivo a Milano ed è dedicata a OnePlus Nord 4, smartphone Android che è stato presentato proprio nella città meneghina giusto qualche giorno fa. Vediamo dove e in cosa consiste.

OnePlus Nord 4 subito a Milano con il pop-up shop e omaggi

OnePlus Nord 4 è stato svelato una settimana fa durante l’evento milanese e arriva sul mercato in compagnia di altre novità, come il tablet Android OnePlus Pad 2, lo smartwatch Wear OS OnePlus Watch 2R e le cuffie wireless OnePlus Nord Buds 3 Pro.

Per celebrare il debutto di OnePlus Nord 4, primo e per ora unico smartphone 5G con scocca unibody in metallo, la casa cinese annuncia un tour europeo che vedrà protagonista proprio il dispositivo in 11 Paesi con pop-up shop dedicati di un giorno. Come anticipato, la prima tappa si terrà a Milano, presso Dazi Milano (Piazza Sempione, 1), il prossimo 25 luglio 2024 a partire dalle ore 19:00; queste sono tutte le tappe:

Dazi Milano, Milano, Italia – 25/07/2024

– 25/07/2024 Elektrownia Powiśle – Main street Dobra, Varsavia, Polonia – 27/07/2024

– 27/07/2024 Centro Oberhausen, Oberhausen, Germania – 29/07/2024

– 29/07/2024 Solo Sokos Hotel Torni, Helsinki, Finlandia – 30/07/2024

– 30/07/2024 Scenario – OneTower, Bucarest, Romania – 31/07/2024

– 31/07/2024 Westfield La Part-Dieu, Lione, Francia – 31/07/2024

– 31/07/2024 Worten Centro Comercial Colombo, Lisbona, Portogallo – 01/08/2024

– 01/08/2024 Elgiganten, Odense, Danimarca – 01/08/2024

– 01/08/2024 El Corte Inglés, El Bercial, Madrid, Spagna – 03/08/2024

– 03/08/2024 Q Music Festival, Ostenda, Belgio – 03/08/2024

– 03/08/2024 Covent Garden Piazza, Londra, Regno Unito – 06/08/2024

“I nostri pop-up sono una parte integrante del DNA di OnePlus, poiché rappresentano un ottimo modo per offrire accesso anticipato ai nostri ultimi prodotti e per connetterci con la nostra affezionata community“, ha dichiarato Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europa. “Il nuovo OnePlus Nord 4, con il suo design unibody in metallo, ha già ricevuto un’accoglienza molto positiva dalla nostra community, con molti che attendono con ansia di poter tenere in mano il nostro nuovo dispositivo e sperimentare il suo design unico. Non vediamo l’ora che questo tour in Europa offra a tutti l’opportunità di toccare con mano il nostro dispositivo e di essere tra i primi a poterlo acquistare“.

I pop-up shop permettono alla community di acquistare da subito il nuovo smartphone Android, ma anche di provare e toccare con mano OnePlus Pad 2 e OnePlus Watch 2R, di vivere esperienze interattive e di avere sconti sui prodotti. Con la tappa italiana di Milano (l’unica nel nostro Paese), i presenti potranno beneficiare di alcuni offerte: i primi 20 a preordinare OnePlus Nord 4 all’interno dello store temporaneo riceveranno una borsa Crossbody TUMI del valore di 200 euro.

Vi ricordiamo che OnePlus Nord 4 è uno smartphone di fascia media che mette a disposizione SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, affiancato da un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, e un display AMOLED da 6,74 pollici. A bordo anche una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP con OIS e una batteria da 5500 mAh, la più grande mai utilizzata sulla gamma (qui le specifiche tecniche complete).

Lo smartphone è disponibile in preordine in Italia nelle colorazioni Obsidian Midnight, Mercurial Silver e Oasis Green al prezzo consigliato di 499 euro (12-256 GB) e 599 euro (16-512 GB), con vendita libera dall’8 agosto 2024.

Come detto, i primi acquirenti presso il pop-up shop riceveranno la borsa TUMI, ma le offerte di lancio per OnePlus Nord 4 non sono finite qui: preordinando sul sito OnePlus.com è possibile ricevere uno sconto di 50 euro e un regalo a scelta tra borsa a tracolla TUMI Voyager Persia (valore di 210 euro), cuffie OnePlus Nord Buds 3 Pro (valore di 79 euro), cover per lo smartphone (valore di 39,99 euro) e adattatore (valore di 59,99 euro). Sempre sul sito sono disponibili uno sconto del 10% dedicato agli studenti e un bonus di 50 euro per chi usufruisce del programma di trade-in per la permuta dell’usato. Attraverso il preordine su OPPO Store è invece possibile ricevere il caricabatterie OnePlus da 100 W ed è possibile beneficiare di uno sconto di 50 euro e di ulteriori 50 euro di extra valutazione con il trade-in.