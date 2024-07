Xiaomi 14 Ultra è il primo smartphone del colosso cinese a ricevere a livello globale l’aggiornamento che porta HyperOS 1.5, nuova versione del sistema operativo dell’azienda.

Si tratta di un aggiornamento che può essere considerato una pietra miliare per tutti gli utenti Xiaomi, in quanto introduce una serie di nuove funzionalità e di importanti miglioramenti, già disponibili in Cina da un paio di settimane.

Le principali novità di HyperOS 1.5

Tra le novità introdotte dal team di sviluppatori di Xiaomi con HyperOS 1.5 vi sono innanzitutto le patch di sicurezza di giugno 2024, oltre che la correzione di un bug relativo ai toggle del Centro di controllo (viene migliorata la loro reattività, così da offrire agli utenti un’esperienza utente più fluida).

Ed ancora, tra le novità vi sono il miglioramento di reattività e precisione dei tasti della calcolatrice, la funzione “tieni premuto per modificare” per la schermata di blocco (per ridurre le attivazioni accidentali) e l’ottimizzazione delle misure relative alla sicurezza.

Non mancano, infine, delle correzioni relative a dei bug più o meno fastidiosi, come quello relativo alla visualizzazione delle icone di notifica su una singola linea, quello relativo alle notifiche con la sola icona e quello relativo alla visualizzazione dell’icona 5G nella barra di stato.

Infine, gli utenti troveranno numerose altre piccole ottimizzazioni e correzioni che dovrebbero essere in grado di rendere l’interazione con il device nel complesso più sicura e intuitiva.

Nel corso delle prossime settimane HyperOS 1.5 sarà rilasciato dal team di Xiaomi anche per altri device dell’azienda. Basta avere un po’ di pazienza.

Quando l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, sarà lo stesso sistema ad avvisare gli utenti con un’apposita notifica e potrà essere scaricato ed installato direttamente dallo smartphone.