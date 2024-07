Le ultime indiscrezioni fresche di giornata raccontano di come Xiaomi abbia ufficialmente avviato i test sul prossimo major update ad HyperOS 2.0. Queste informazioni si uniscono ai leak che circolano già da qualche settimana, ma la cui attendibilità era ancora in discussione.

Ebbene, adesso il team di XiaomiTime è riuscito a scovare delle conferme importanti sui test in corso per la futura versione 2.0 di HyperOS, il cui lancio ufficiale è previsto per il prossimo mese di ottobre.

Insomma, in casa Xiaomi hanno deciso di imprimere una bella accelerata ai lavori sul prossimo importante aggiornamento; contestualmente, dal server Xiaomi OTA rimbalza il nome di una nuova estensione identificata come [OSBigversion]; tale estensione indica in maniera specifica le versioni di HyperOS: a titolo di esempio, se lo smartphone dell’utente esegue HyperOS 1.0, l’estensione in discorso verrà mostrata come segue: [OSBigversion] => 1.0. Nel caso del prossimo major update, dunque, avremo [OSBigversion] => 2.0.

La nuova estensione prende il posto della vecchia [Bigversion], che veniva utilizzata per mostrare le versioni della MIUI (ad esempio, la MIUI 14 veniva indicata come “[bigversion] => 14”). L’aggiunta della nuova estensione al server OTA servirà a distinguere le nuove versioni di HyperOS, così da garantire il corretto arrivo delle nuove versioni sui dispositivi degli utenti. L’introduzione di [OSBigversion] vale come conferma dell’inizio dei test su HyperOS 2.0.

Per i numeri di build di HyperOS, Xiaomi ha deciso di rendere omaggio al proprio passato: infatti, la MIUI era stata lanciata ufficialmente il 16/8/2010 e i numeri delle build di HyperOS partono da V816. A questo proposito, c’è una curiosità che si può ricordare: prima del rilascio di HyperOS 1.0, il numero di build di questa nuova versione veniva identificato come V15, a dimostrazione del fatto che si trattasse di un rebrand della MIUI 15; al tempo, si vociferava dello sviluppo di un intero nuovo sistema operativo fatto in casa da Xiaomi, ma oggi sappiamo che quelle voci non erano fondate.

Giunti alle battute conclusive, l’annuncio di HyperOS 2.0 è atteso per il mese di ottobre 2024, unitamente alla presentazione della nuova serie flagship Xiaomi 15, dopodiché inizierà progressivamente il rilascio per gli altri modelli del brand (e dei sub-brand Redmi e POCO). Nel frattempo, Xiaomi sta testando anche un nuovo modo per disattivare la pubblicità e avviato il programma beta.