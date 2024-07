Il mondo degli smartphone Android non si ferma mai, ovviamente, e i produttori sono sempre al lavoro sui modelli da lanciare in futuro: quest’oggi ci soffermiamo in particolare su Xiaomi, Motorola e HONOR, dal momento che sono spuntate interessanti anticipazioni su alcuni dispositivi in arrivo. Più precisamente, stiamo parlando di Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Motorola Edge 50 Neo e HONOR Magic7: andiamo a scoprire tutto.

Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro tra cambiamenti nel design e colorazioni

In base a ciò che sappiamo, Xiaomi dovrebbe essere il primo produttore (o comunque uno dei primi) a lanciare uno smartphone dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, il chipset di punta che l’azienda californiana dovrebbe farci conoscere ufficialmente nel mese di ottobre. Lo stesso mese potrebbero essere annunciati Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, che secondo le indiscrezioni dovrebbero proprio portare il SoC al debutto.

In queste ore il solito Digital Chat Station si è espresso sulla serie Xiaomi 15, anticipando alcuni dettagli riguardanti il modulo fotografico e le colorazioni. In base a quanto riportato, Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro dovrebbero adottare un nuovo design, con modifiche soprattutto nelle finiture rispetto al modulo fotografico visto sulla serie Xiaomi 14. Per quanto riguarda le colorazioni, i due smartphone Android dovrebbero arrivare in versioni piuttosto standard (Nero, Bianco, Verde e Argento), affiancate da alcune edizioni speciali (probabilmente solo in Cina, come spesso capita). In più, la fonte parla di una serie con design più sottile e leggero, ma senza stravolgimenti sotto questi punti di vista.

In base a ciò che sappiamo, Xiaomi 15 non dovrebbe esagerare con le dimensioni (OLED da 6,36 pollici?), mentre Xiaomi 15 Pro dovrebbe offrire uno schermo più ampio e curvo. Le batterie dovrebbero avvicinarsi ai 5000 mAh e dovrebbero poter contare su ricariche molto rapide (100 W o 120 W con cavo e 50 W o 80 W wireless). Il modello Pro dovrebbe spingere di più sul comparto fotografico e offrire un sensore OmniVision OV50K da 50 MP, affiancato da un sensore ultra-grandangolare e da un teleobiettivo periscopico (con zoom ottico 5x), entrambi da 50 MP.

Motorola Edge 50 Neo si mostra con le specifiche chiave

Passiamo alla casa alata perché in queste ore sono spuntate le presunte specifiche tecniche chiave e un paio di immagini di Motorola Edge 50 Neo, smartphone Android di fascia media che dovrebbe essere presentato a breve.

In base a quanto sostenuto da Paras Guglani e condiviso da 91Mobiles, Motorola Edge 50 Neo potrà contare su uno schermo pOLED da 6,4 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e sul SoC MediaTek Dimensity 7300, affiancato da un massimo di 256 GB di memoria interna. A livello fotografico, a bordo dovrebbero trovare posto una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e sensori secondari da 13 MP e da 10 MP, e una fotocamera anteriore da 32 MP integrata attraverso un foro nel display.

La casa alata non dovrebbe esagerare con la batteria, che secondo quanto riportato sarà da 4310 mAh, ma dovrebbe integrare la certificazione IP68 contro acqua e polvere e ovviamente Android 14 (Android 15 dovrebbe uscire non prima di metà agosto). Le anticipazioni offrono anche le dimensioni: 154,1 x 71,2 x 8,1 mm, con un peso di 171 g.

Le immagini trapelate ci mostrano un Edge 50 Neo con display piatto, al contrario di Edge 40 Neo, e ovviamente dotato di un obiettivo fotografico aggiuntivo (visto quanto detto più su sulle specifiche). La colorazione Pantone sembra proporre una finitura in pelle vegana, ma non è del tutto chiaro.

Motorola Edge 50 Neo potrebbe essere presentato ufficialmente nelle prossime settimane, ma per ora non abbiamo una data. Il predecessore venne annunciato a metà settembre, quindi potremmo considerare una finestra simile.

Anticipazioni anche per HONOR Magic7

Chiudiamo questo tris di anticipazioni con HONOR Magic7, il modello “base” della gamma attesa nei prossimi mesi. Ancora una volta è Digital Chat Station a dire la sua, svelandoci alcune delle possibili specifiche dello smartphone.

Secondo la fonte, il cuore di HONOR Magic7 dovrebbe essere il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, che come detto più su sarà annunciato in autunno. Lo schermo dovrebbe avere una risoluzione 1,5K, mentre il comparto fotografico dovrebbe essere capitanato da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (forse un OmniVision OV50H) e teleobiettivo (Sony IMX882). La batteria sarà capiente, ma non vengono specificati i mAh.

La serie HONOR Magic6 venne presentata nel mese di gennaio, quindi è possibile che gli HONOR Magic7 possano vedere la luce all’inizio del prossimo anno. Non sappiamo se questa volta la casa cinese proporrà anche da noi la versione “base”, ossia HONOR Magic7: con i predecessori non è capitato, vista l’uscita dei soli HONOR Magic6 Pro e HONOR Magic6 Lite 5G, ma non è detto che le cose si ripeteranno.

In copertina Xiaomi 14