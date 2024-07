Prosegue il rilascio delle più recenti patch di sicurezza per Samsung: in queste ore ci sono aggiornamenti in distribuzione per Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy A14 5G, mentre scopriamo alcuni dettagli aggiuntivi sul recente update rilasciato per Samsung Galaxy A55. Nel frattempo, Xiaomi non si tira indietro e offre un nuovo aggiornamento per Redmi Note 12 Pro 5G e la sua personalizzazione HyperOS. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G

Iniziamo da Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Samsung Galaxy Z Fold3 5G, che stanno ricevendo in queste ore in Italia un nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza di luglio 2024.

I nuovi update, con firmware F926BXXS8HXFC e F711BXXS9HXFC, hanno sostanzialmente le stesse novità: sono state integrate le più recenti correzioni di sicurezza, che secondo quanto dichiarato dal produttore vanno a risolvere 25 vulnerabilità (di cui quattro di livello critico) del sistema operativo, unite ad altre 33 specifiche per i dispositivi della casa di Seoul.

Non sembrano essere state integrate ulteriori novità rilevanti, con il changelog che cita solamente perfezionamenti della stabilità e delle prestazioni e qualche bugfix. Per avere maggiori novità dovremo aspettare i prossimi update, nei quali dovrebbero essere inclusi i cambiamenti della One UI 6.1.1 che hanno debuttato in questi giorni su Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. I due pieghevoli dovrebbero spingersi anche oltre, arrivando entro qualche mese alla One UI 7.0 basata su Android 15.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A55 e Galaxy A14 5G

Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato l’arrivo di un aggiornamento per Samsung Galaxy A55 con le patch di sicurezza di luglio 2024. A quanto pare, il firmware A556BXXS4AXF3 “nasconde” altre novità oltre alle ultime correzioni di vulnerabilità.

Dalle segnalazioni provenienti anche da GalaxyClub, sembra infatti che l’aggiornamento sia andato a risolvere un fastidioso problema che affliggeva alcuni possessori dello smartphone, riguardante il lettore di impronte digitali. Alcuni sostengono che la questione si sia risolta gradualmente con più aggiornamenti, ma l’importante è che la questione sia stata chiusa.

Nel frattempo un altro componente della gamma di fascia media accoglie un aggiornamento: si tratta di Samsung Galaxy A14 5G, che sta ricevendo il firmware A146PXXS8DXG1 a partire da alcuni Paesi asiatici e africani. Le novità non sono particolarmente “pesanti”: si tratta pure qui delle patch di sicurezza di luglio 2024, che vanno a correggere più di 50 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (specifiche per i dispositivi Samsung).

Novità aggiornamento Redmi Note 12 Pro 5G

Chiudiamo questa rassegna di aggiornamenti con Redmi Note 12 Pro 5G, uno degli smartphone più popolari del produttore cinese: in distribuzione c’è un update di HyperOS in versione globale, che raggiunge la versione 1.0.4.0.UMORUXM.

Le novità? Il changelog parla solamente le patch di sicurezza di luglio 2024 e cita la possibilità di utilizzare l’app HyperOS Downloader per esplorare le funzionalità del dispositivo e sbloccare funzioni “nascoste” per migliorare l’esperienza utente.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Z Fold3 5G, A14 5G, A55 e Redmi Note 12 Pro 5G

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy A55 e Galaxy A14 5G potete fare un salto nelle impostazioni di sistema: potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Eventualmente, potete provare con Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone al PC.

Su Redmi Note 12 Pro 5G potete invece andare in “Impostazioni > Info sistema” e premere sul logo HyperOS in alto al centro. In caso di esito negativo, non vi resta che attendere qualche giorno prima di riprovare.