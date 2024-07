Come abbiamo visto, sono tantissime le offerte lanciate ieri con l’Amazon Prime Day, anche per quanto riguarda gli smartwatch e le smartband. Tra i prodotti su cui vale la pena soffermarsi se state cercando un nuovo smartwatch Wear OS ci sono senza dubbio Samsung Galaxy Watch6 e Samsung Galaxy Watch6 Classic, proposti in offerta in varie versioni con sconti che si avvicinano al 50%.

Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic a super prezzi col Prime Day

Samsung è tra le protagoniste di questo Amazon Prime Day, come abbiamo avuto modo di vedere nello spazio a lei dedicato. Rispetto ai prezzi segnalati inizialmente, Amazon si è spinta oltre abbassando ulteriormente le cifre e rendendo ancora più appetibili Samsung Galaxy Watch6 e Samsung Galaxy Watch6 Classic. Come gli altri anni, le offerte sono riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:

Galaxy Watch6 è uno smartwatch con sistema operativo Wear OS commercializzato nelle versioni da 40 e da 44 mm: a bordo è presente un display Sapphire Crystal Super AMOLED da rispettivamente 1,3 e 1,5 pollici, oltre che il Soc Exynos W930 affiancato da 2 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna. A disposizione connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC per i pagamenti e GPS per il tracciamento dell’attività fisica; per quest’ultima entra in gioco anche il sensore BioActive, che utilizza un unico chip per la gestione di più sensori per il monitoraggio dei vari parametri. La batteria è da 300 mAh sul modello da 40 mm e da 425 mAh su quello da 44 mm, con supporto alla ricarica rapida wireless (qui la scheda tecnica completa).

Lo smartwatch è uscito al prezzo di 319 euro (40 mm) e 349 euro (44 mm), ma in questo momento potete trovarlo in offerta su Amazon a rispettivamente 170,05 euro e 189,05 euro:

Se preferite una ghiera girevole fisica potete optare per Samsung Galaxy Watch6 Classic, che condivide con il fratello parte della scheda tecnica; oltre alla ghiera, cambiano le dimensioni: gli schermi restano da 1,3 o 1,5 pollici, con batterie da 300 e 425 mAh, ma le casse sono da 43 o da 47 mm e in acciaio inossidabile (invece che in alluminio). I prezzi consigliati sono di 419 euro e 449 euro, ma in queste ore con il Prime Day sono scesi a 259 euro e 269 euro.

Le offerte qui sopra sono valide fino alle 23:59 di oggi, 17 luglio 2024, a meno di un esaurimento delle scorte. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2024 potete consultare le nostre selezioni qui in basso, suddivise per categoria. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.

