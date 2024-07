Come sicuramente avrete notato, l’Amazon Prime Day 2024 è iniziato e ha portato con sé migliaia di offerte sui prodotti tech e di tante altre categorie. Se siete fan del mondo Samsung Galaxy, volete ampliare il vostro ecosistema oppure siete interessati ad acquistare un nuovo dispositivo del produttore sud-coreano (smartphone, tablet e non solo), questo è l’articolo giusto per voi: vediamo insieme le offerte Samsung disponibili su Amazon.

Le offerte Samsung dell’Amazon Prime Day 2024

Questo Amazon Prime Day si sta rivelando particolarmente ricco di offerte, anche sui dispositivi Android. In mezzo ai tantissimi prodotti tech in promozione è disponibile una lunga serie di dispositivi Samsung in offerta: troviamo in particolare tanti sconti sugli smartphone Android Samsung Galaxy, ma anche ribassi su tablet, wearable (smartwatch e cuffie wireless) e accessori originali. Sono disponibili offerte riguardanti su smartphone di fascia alta (come Galaxy S24 Ultra e Galaxy Z Flip5), ma anche sconti su modelli di fascia media, e tanto altro.

Scopriamo dunque le migliori offerte Samsung dell’Amazon Prime Day 2024, suddivise per categoria.

Offerte smartphone Android Samsung

Offerte tablet Android Samsung

Offerte smartwatch e cuffie Samsung

Altre offerte Samsung

Queste dunque le migliori offerte dell'Amazon Prime Day di quest'anno sui prodotti Samsung, tra smartphone, tablet Android, accessori e wearable. Le proposte qui sopra sono valide fino alle 23:59 del 17 luglio 2023, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon.

