Il team di sviluppatori di Google non lavora solo all’introduzione di nuove funzionalità che possano rendere sempre più ricchi i servizi offerti dal colosso di Mountain View ma anche a modifiche più o meno rilevanti dell’interfaccia utente, così da poter garantire un’esperienza moderna e accattivante.

Nelle scorse ore ad offrirci alcuni interessanti dettagli relativi ai nuovi elementi su cui sta lavorando il team di sviluppatori di Google è stato il popolare leaker Dylan Roussel, che su X ha condiviso delle immagini che ci permettono di farci un’idea di ciò che ci aspetta.

A dire del leaker, il team di Google che si occupa di Material Design si prepara ad introdurre alcuni nuovi componenti e un esempio è rappresentato dal tasto FAB di dimensioni medie (80dp):

Un’altra interessante novità è rappresentata dal Menu FAB, ossia un elenco di opzioni che si va ad aprire una volta che viene toccato il tasto FAB:

Next, FAB Menu!

Remember the Speed dial component? I’ve been waiting for something like this ever since M3 was announced, this is awesome! pic.twitter.com/VxFxuTxt63

— Dylan Roussel (@evowizz) July 15, 2024