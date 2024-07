Google non smette mai di stupirci con continue novità pensate per migliorare l’esperienza d’uso sui dispositivi Android. L’ultima novità emersa riguarda l’app Google, o più precisamente la sezione Meteo. Analizzando il codice sorgente della versione beta 15.28 dell’app, sono stati scovati dei nuovi widget dedicati alle previsioni meteo, che vanno a sostituire ed evolvere quelli attuali.

Fino ad oggi, i widget meteo di Google erano un’esclusiva degli smartphone della famiglia Pixel del colosso di Mountain View. Ma le cose stanno per cambiare: i nuovi widget in fase di sviluppo saranno infatti compatibili con tutti gli smartphone e tablet Android, una notizia che farà felici tantissimi utenti.

Ecco come saranno i nuovi widget del meteo di Google

Esteticamente i nuovi widget riprendono le linee generali di quelli attuali, con alcune interessanti aggiunte che li rendono ancora più ricchi di informazioni e pratici da utilizzare.

Il primo widget presenta in alto a sinistra il nome della città, con accanto la temperatura attuale e le temperature minime e massime previste per la giornata. Sulla destra campeggia l’icona che illustra le condizioni meteo, accompagnata dalla descrizione testuale.

La novità più interessante è rappresentata dal pulsante di aggiornamento posizionato nell’angolo in alto a destra del widget: basterà un solo tocco e le previsioni verranno aggiornate all’istante, senza bisogno di aprire l’app. Tra le altre cose, il widget mostrerà ora le previsioni per le successive sei ore, anziché le solite quattro.

C’è poi un secondo widget che riprende il layout del primo, con in più l’inserimento delle previsioni meteo per i prossimi tre giorni nella parte inferiore. Questa impostazione grafica consentirà di avere una panoramica ancora più esaustiva sull’evoluzione del tempo.

A concludere il trittico di widget c’è un ultimo widget in formato verticale, più compatto degli altri due descritti in precedenza, che riporta la città e le temperature minime e massime attese. Da notare la presenza sia della variante con tema chiaro che di quella con tema scuro, quest’ultima contraddistinta dall’uso delle icone meteo del vecchio set.

Ma le novità non finiscono qui: andando più nello specifico, con l’arrivo di Android 15 verrà introdotta, tra i vari widget disponibili, una sezione che, con tutta probabilità, prenderà il nome di Pixel Meteo. In più, verrà implementato il servizio in background omonimo, chiamato “Pixel Meteo”, che si occuperà di alimentare l’integrazione delle previsioni meteo nell’app Orologio di Google.

Insomma, sembrano essere tante le succulente novità in cantiere per quanto riguarda le previsioni meteo griffate Google su Android. Al momento i nuovi widget non sono ancora disponibili al pubblico, essendo comparsi solo nelle anteprime del selettore di widget della beta 15.28 dell’app Google. Il loro rilascio ufficiale, ad ogni modo, non dovrebbe essere troppo lontano. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti in merito.