Una delle tante cose belle di Android è la varietà di software a disposizione dell’utente, esistono infatti svariate tipologie di applicazioni e tra queste figurano anche gli emulatori: queste particolari app consentono di riprodurre giochi originariamente nati per vecchie console, permettendo agli amanti del retrogaming di giocare ai loro titoli preferiti direttamente dallo smartphone o dal tablet.

Esistono emulatori per diverse console del passato, ma non è ancora disponibile un emulatore per Nintendo Wii U, o meglio, non in via ufficiale; nelle ultime ore è infatti trapelata online una versione di test del celebre emulatore per PC Cemu, ma c’è un aspetto da tenere in considerazione.

L’emulatore Wii U Cemu per Android è ancora lontano dal rilascio, diffidate delle versioni presenti online

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare online il video che potete vedere poco sotto, che mostra l’esecuzione su un dispositivo Android di un fork dell’emulatore Wii U Cemu, attualmente disponibile solo su PC.

Dal video si evince come la versione riprodotta sia in realtà una versione trapelata dell’emulatore, ancora fermo alle fasi iniziali del proprio sviluppo; possiamo infatti notare come la riproduzione dei giochi non sia fluida, ma risenta di diversi bug e glitch visivi.

Considerando la diffusione del video, lo sviluppatore responsabile del progetto è intervenuto sul gruppo Discord dell’emulatore per fare alcune precisazioni: “Se siete qui per Android Cemu, forse siete in anticipo di un anno“.

Lo sviluppatore spiega come l’APK trapelato non fosse destinato all’uso pubblico e come manchi di qualsiasi forma di supporto ufficiale, il software supportava solo i dispositivi Snapdragon, eseguiva solo alcuni giochi e richiedeva uno smartphone di fascia alta per funzionare, seppur con tutte le attuali limitazioni già evidenziate nel video.

Tralasciando dunque le scarse prestazioni dell’emulatore allo stato attuale e la relativa mancanza di supporto da parte degli sviluppatori, c’è un altro aspetto sottolineato da prendere in considerazione: è altamente probabile che diverse versioni diffuse online di Cemu per Android siano in realtà dei malware, essendoci diversi malintenzionati interessati allo sfruttamento del popolare software, ancora non disponibile per il robottino.

Qualora dunque foste intenzionati a testare con mano l’emulatore in questione, per poter fruire dei vostri giochi Wii U preferiti sullo smartphone o sul tablet, vi consigliamo caldamente di lasciar perdere i vari APK già disponibili online, tralasciando infatti le scarse performance della versione trapelata, l’aspetto sicurezza risulta assolutamente non trascurabile; sarà sufficiente attendere qualche mese per poter mettere le mani sulla versione definitiva e ufficiale.