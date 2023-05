Forse non è il primo pensiero della maggior parte degli utenti quando pensano alla prossima versione del robottino ma Google, con Android 14, ha deciso di introdurre alcune modifiche che ridurranno il supporto delle applicazioni a 32 bit. Per ovviare a ciò, gli sviluppatori le cui applicazioni sono ancora ferme ai 32 bit dovranno fare uno sforzo per aggiornarle introducendo la compatibilità a 64 bit; è proprio quello che ha fatto il team di sviluppatori dietro l’emulatore per GameBoy Advance My Boy! – GBA Emulator che riceve dopo anni un nuovo aggiornamento.

L’emulatore per GameBoy Advance My Boy! – GBA Emulator si aggiorna per la compatibilità a 64 bit

Dopo parecchio tempo dall’ultimo aggiornamento, l’applicazione My Boy! – GBA Emulator, un emulatore Android per la console GameBoy Advance, riceve finalmente un update.

Grazie al lavoro svolto dagli sviluppatori l’emulatore risulta ora compatibile con le più recenti versioni di Android ed è dunque in grado di funzionare anche sugli smartphone più recenti.

La politica di Google nei confronti delle app a 32 bit infatti impediva non solo il funzionamento, ma anche l’installazione (sia da Play Store che tramite APK) dell’emulatore in questione sugli smartphone delle generazioni più recenti.

Grazie all’aggiornamento rilasciato a inizio mese, My Boy! – GBA Emulator torna quindi a funzionare su tutti i dispositivi, beneficiando al contempo di alcune modifiche alle proprie funzionalità:

supporto e ottimizzazione dell’emulazione per l’architettura CPU arm64

nuova modalità per sfogliare ed importare le ROM

è stata rimossa la notifica della richiesta di autorizzazione dagli account Google

Qualora foste interessati a provare la versione rinnovata dell’emulatore in questione con le vostre mani, non vi resta che procedere al download dal Play Store attraverso il badge sottostante.

