Sono stati rilasciati (o stanno per arrivare anche in Italia) diversi aggiornamenti software per alcuni dei più interessanti smartphone presenti sul mercato. A essere interessati dai rispettivi update sono lo Xiaomi 14 Ultra, il CMF Phone 1 e il Nothing Phone (2a). Vediamo nel dettaglio cosa prevedono.

Aggiornamento software Xiaomi 14 Ultra

Il nuovo aggiornamento per il top di gamma Xiaomi 14 Ultra prevede un update al sistema operativo che dovrebbe ora risultare più fluido e veloce con l’ottimizzazione dell’avvio delle app. Oltre alla solita correzione di alcuni bug c’è un significativo aggiornamento della fotocamera. Con l’update sarà possibile impostare autonomamente la lunghezza focale della fotocamera principale scegliendo tra 23, 28 o 35 mm. Viene inoltre prevista una nuova modalità ritratto da 120 mm e la modifica della lunghezza focale risulta ora più rapida e semplificata grazie a un semplice tocco.

L’aggiornamento è stato rilasciato meno di un mese fa in Cina e gli analisti e gli addetti ai lavori sono convinti che in futuro Xiaomi riuscirà a ridurre ulteriormente il divario temporale tra il mercato cinese e quello degli altri Paesi.

Aggiornamento software CMF Phone 1

A distanza di una settimana (lo smartphone è stato distribuito l’8 luglio venendo in sole 3 ore più di 100000 unità) è stato rilasciato il primo aggiornamento OTA per il CMF Phone 1. Il primo device del brand del marchio Nothing prevede un aggiornamento di 120 MB che prevede la correzione di diversi bug, l’introduzione di nuove funzionalità e il miglioramento della fotocamera.

Le principali novità riguardano nuovi suggerimenti e feedback per il sistema operativo Nothing, l’aggiunta di un nuovo widget data con la visualizzazione scorrevole del giorno successivo e una nuova funzione di scorrimento verso il basso per le notifiche in arrivo. Inoltre viene prevista la patch di sicurezza Android di luglio.

L’aggiornamento della fotocamera del CMF Phone 1 prevede il miglioramento della chiarezza dello zoom, delle fotografie notturne, l’ottimizzazione della registrazione video in HDR, l’ottimizzazione dell’interfaccia durante la modalità Vivida e il miglioramento degli effetti delle immagini nella modalità Ritratto. Sono stati inoltre migliorati il colore e la tonalità del colore della pelle, sono stati risolti i problemi relativi alla scarsa luminosità, le imprecisioni dei colori e gli errori legati al mancato caricamento del filtro quando si scattano foto in movimento con la fotocamera posteriore.

Lo stesso aggiornamento migliora anche la stabilità del launcher (risolvendo i problemi di crash), riduce il ritardo di scorrimento quando si utilizza X, migliora la fluidità dello sblocco tramite impronta digitale e risolve un problema per il quale non si riuscivano a registrare le impronte digitali quando si utilizzava la protezione dello schermo.

Aggiornamento software Nothing Phone (2a)

Per il Nothing Phone (2a) è stato rilasciato l’aggiornamento Nothing OS 2.6 che va a migliorare la modalità gaming, risolve diversi problemi e introduce numerose novità. Anche in questo caso viene aggiunto il widget data scorrevole e viene introdotto il supporto per la visualizzazione del livello della batteria dell’app CMF Watch nel riquadro delle impostazioni rapide del Bluetooth.

Per la modalità gaming durante le sessioni di gioco è possibile toccare la barra laterale sinistra per accedere rapidamente alla dashboard di gioco e visualizzare le chiamate in arrivo tramite un popup. Viene inoltre aggiunto il supporto per rifiutare le chiamate di app di terze parti, quello per la richiamata con un tocco dopo aver rifiutato una chiamata e il supporto per il blocco delle notifiche per ridurre le distrazioni. Le notifiche sono state ottimizzate per mostrare più informazioni quando si gioca.

L’aggiornamento risolve il bug legato alle chiamate su WhatsApp, alla scomparsa dell’effetto dello sfondo Atmosfera, della sovrapposizione della visualizzazione della schermata di blocco e l’errata visualizzazione delle anteprime delle foto scattate in orizzontale quando lo smartphone era bloccato. Inoltre è stata ottimizzata la stabilità della fotocamera ed è stata migliorata la modalità Ritratto per evitare le sfocature.