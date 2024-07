Ci eravamo lasciati giusto qualche giorno fa con l’annuncio da parte di Google dell’abbandono delle vecchie Watch face a partire da Wear OS 5, a favore del formato Watch Face Format introdotto della compagnia. Proprio nella giornata di oggi arriverebbero diverse novità interessanti a proposito della nuova versione del sistema operativo: scopriamole insieme.

Bluetooth LE: la nuova funzionalità è in arrivo?

L’ultima indiscrezione riguarderebbe nella fattispecie la connettività, dal momento che Wear OS 5 potrebbe supportare il nuovo standard audio Bluetooth LE: si tratta di un modulo che consente di trasmettere qualsiasi contenuto audio dal proprio smartwatch agli auricolari con un significativo risparmio della batteria.

Tale funzionalità potrebbe risultare estremamente utile, soprattutto nel caso degli allenamenti fuori casa, in cui si fa regolarmente uso di app per lo streaming musicale. Ad oggi diversi auricolari wireless supportano il nuovo standard Bluetooth LE, come per esempio la nuova serie Galaxy Buds 3, recentemente annunciata.

L’aggiunta del supporto a Bluetooth LE potrebbe arrivare con il rilascio di una nuova versione di Wear OS 5, che sarà verosimilmente disponibile nel corso delle prossime settimane. Gli utenti che fanno uso del sistema operativo Wear OS all’interno del loro smartwatch hanno la possibilità di riprodurre brani musicali in due differenti modalità: da un app di streaming musicale, come nel caso di Spotify o Amazon Music, o tramite la presenza di brani musicali all’interno della memoria interna del dispositivo stesso. In un caso o nell’altro la trasmissione comporta un notevole consumo della batteria, dovendo encessariamente attivare la connettività Bluetooth per riprodurre i brani sugli auricolari wireless.

A rivelare l’arrivo del supporto a Bluetooth LE sulla nuova versione di Wear OS sarebbe stata una fonte che avrebbe scovato il rimando al “LE Audio” nelle impostazioni Bluetooth della versione preview di Wear OS 5 realizzata dagli sviluppatori, risalente allo scorso maggio.

Se così fosse, Wear OS sarebbe il primo sistema operativo per smartwatch in assoluto a supportare il nuovo standard Bluetooth LE: ricordiamo infatti la tecnologia Bluetooth LE Audio è basata sul modulo Bluetooth 5.2, motivo per il quale qualsiasi dispositivo compatibile con esso potrebbe essere compatibile con la nuova funzionalità.

Ciò porterebbe dunque a una maggior autonomia dello smartwatch in sé, garantendo così ore aggiuntive di durata per l’esecuzione di altre attività. Non conosciamo al momento una data per l’arrivo della nuova funzionalità: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.

Non è però finita qui: nel corso dell’evento Made by Google che si terrà il prossimo 13 agosto, la compagnia annuncerà Pixel Watch 3, il suo nuovo smartwatch: nonostante nessun leak abbia menzionato nulla riguardo il supporto alla funzionalità Bluetooth LE Audio, lo smartwatch potrebbe essere essere il primo della sua categoria a supportarlo. Chiaramente si tratta al momento di pure e semplici speculazioni, che devono essere necessariamente prese con le dovute pinze in attesa di conferme (o smentite) ufficiali da parte della compagnia.