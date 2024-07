OnePlus ha già annunciato l’evento Summer Launch Event che si terrà a Milano il 16 luglio, dove presenterà quattro nuovi dispositivi destinati all’Europa.

Uno di questi sarà lo smartphone OnePlus Nord 4 e dopo aver confermato alcune caratteristiche, come il chipset Snapdragon 7+ Gen 3 e il supporto software, ora la società descrive in dettaglio il sistema di raffreddamento di questo imminente smartphone Android.

OnePlus Nord 4 vanta un sistema di raffreddamento progettato da zero

L’azienda ha affermato che il successore di OnePlus Nord 3 è stato progettato da zero per bilanciare la dissipazione del calore e il comfort, sia quando lo si utilizza in orizzontale, ad esempio durante le sessioni di gioco, che in verticale, come quando si scattano selfie e si effettuano chiamate.

OnePlus ha affermato che il sistema di controllo della temperatura non è compromesso dalla sua cover posteriore, in quanto OnePlus Nord 4 utilizza una lega di alluminio che ha una migliore capacità di dissipazione del calore rispetto al vetro.

Per la gestione delle alte temperature OnePlus Nord 4 è munito di un sistema di raffreddamento da 17.900 millimetri quadrati che include una lastra di grafite ad alta densità, una camera di vapore in acciaio e una lamina di rame ultrasottile, inoltre sono presenti 13 sensori di temperatura che possono regolare efficacemente la temperatura dello smartphone.

La società afferma che nei test effettuati dalla comunità OnePlus in India la temperatura media sul retro di OnePlus Nord 4 era dai 3 ai 7 gradi Celsius inferiore a quella di Samsung A55.

OnePlus Nord 4 è inoltre stato conservato in un ambiente a 75 gradi Celsius per 7 giorni senza riportare alcuna anomalia nell’aspetto o nella funzionalità, afferma l’azienda.

Il produttore cinese afferma che anche se lo smartphone si riscalda in una certa misura in condizioni di alta temperatura, rimane sicuro e affidabile da utilizzare.