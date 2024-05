OPPO presenta ufficialmente un nuovo smartphone Android di fascia medio-bassa, che punta soprattutto su design, efficienza e rapporto qualità-prezzo: si tratta di OPPO A60, un dispositivo che potrebbe fare gola a chi è alla ricerca di un prodotto sotto ai 200 euro. Andiamo a scoprirlo insieme.

OPPO A60 è ufficiale con display Ultra-Bright, 5000 mAh e speaker stereo

OPPO A60 arriva in Italia con un design premium, memorie generose e una batteria che promette grandi cose. Il nuovo smartphone Android mette a disposizione uno schermo Ultra-Bright LCD da 6,67 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate dinamico fino a 90 Hz e luminosità massima di 950 nit, e può contare su un cuore Qualcomm; a bordo troviamo infatti il chipset Snapdragon 680 con CPU octa-core, affiancato da 8 GB di RAM (più altri 8 GB temporanei con la funzione di espansione della RAM) e da 256 GB di memoria interna.

Il SoC di OPPO A60 offre un aumento delle prestazioni del 10% rispetto alla generazione precedente e migliora al contempo l’efficienza energetica. Unito alla generosa batteria da 5000 mAh, dovrebbe garantire almeno un’intera giornata di utilizzo pesante senza problemi; nel caso, potrebbe intervenire la ricarica rapida SUPERVOOC da 45 W (cablata), che consente di far tornare la batteria al 50% in 30 minuti; la batteria è stata inoltre progettata per rimanere in condizioni ottimali fino a 4 anni di utilizzo, e con la funzione Smart Charging risulta più semplice monitorarne le condizioni.

Previous Next Fullscreen

Le fotocamere di OPPO A60 sono tre in tutto: a bordo trovano posto una fotocamera principale Ultra Clear da 50 MP, una fotocamera per i ritratti da 2 MP e una fotocamera anteriore da 8 MP per selfie e videochiamate. A disposizione ci sono funzionalità come Modalità Ritratto, AI Portrait Retouching e Video Dual-view (girati con fotocamere anteriore e posteriore allo stesso tempo).

A bordo anche speaker Dual Stereo con modalità Ultra Volume, che permette di aumentare il volume massimo fino al 300% (anche per le suonerie) e di raddoppiare il volume massimo in cuffia durante le chiamate.

Specifiche tecniche OPPO A60: display Ultra-Bright LCD da 6,67 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz

a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 680 octa-core

octa-core 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 2.2

di RAM LPDDR4X e di memoria interna UFS 2.2 doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 5000 mAh

ulteriori dettagli nella scheda tecnica completa di OPPO A60

Previous Next Fullscreen

In linea con il design sottile e leggero della serie A di OPPO, questo A60 ha uno spessore di soli 7,68 mm e un peso di 186 g. Il produttore ha puntato su una presa “morbida e confortevole” in ogni situazione grazie alla cornice ad angolo retto e alla copertura posteriore piatta 2D. Le colorazioni sono due e prendono il nome di Ripple Blue e Midnight Purple: la prima è realizzata con un esclusivo design Magnetic Particle che conferisce allo smartphone una speciale texture che ricorda il movimento delle onde che si infrangono nel mare; la seconda si distingue per la sfumatura scura e cangiante di viola.

Entrambe le versioni offrono una fotocamera con design a doppio cerchio, posizionata all’interno di una area di forma ovale. Per una maggiore durabilità e affidabilità, OPPO offre non solo una certificazione IP54 che assicura protezione contro gli schizzi di acqua, ma anche un vetro temperato doppio per lo schermo, che migliora la resistenza a urti e cadute.

A livello software, OPPO A60 arriva con ColorOS 14 e il suo Trinity Engine, che punta su fluidità e stabilità generale migliorando la pianificazione delle risorse di calcolo attraverso modelli avanzati. In abbinamento alle generose memorie da 8-256 GB, lo smartphone ha superato il test 48-Month Fluency Protection, garantendo una fluidità duratura per almeno quattro anni di utilizzo regolare. Il dispositivo introduce per la prima volta su questa fascia di prezzo la funzione Splash Touch per lo schermo: grazie a un avanzato algoritmo di rilevamento del tocco, migliora l’accuratezza e la reattività del tocco quando il display è bagnato.

Prezzo e uscita di OPPO A60 in Italia

OPPO A60 è già disponibile all’acquisto in Italia nella configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna nelle colorazioni Ripple Blue e Midnight Purple. Il prezzo di vendita consigliato è di 199,99 euro presso OPPO Store e Amazon (con supporto auto incluso), ma lo smartphone arriverà nei prossimi giorni anche nei negozi dei principali operatori.

Acquista OPPO A60 su OPPO Store

Acquista OPPO A60 su Amazon (Purple)

Acquista OPPO A60 su Amazon (Blue)