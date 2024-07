La rete mobile più veloce d’Italia è ancora una volta quella di Fastweb, perlomeno secondo i test effettuati da Ookla: l’operatore si conferma sul gradino più alto del podio e si aggiudica gli Speedtest Awards di questo primo semestre del 2024. Vediamo come sono andati i principali operatori italiani.

La rete mobile Fastweb è la più veloce d’Italia per i test Ookla

Nelle consuete rilevazioni effettuate da Ookla, la rete mobile più veloce d’Italia è di nuovo quella di Fastweb: l’operatore virtuale ha raggiunto un punteggio di 109,76 negli Speedtest, superando Vodafone (86,76), WINDTRE (81,56), TIM (68,00) e Iliad (58,12). Non si tratta del primo Speedtest Award per Fastweb, visto che parliamo della quarta volta consecutiva: il primo riconoscimento è arrivato nel secondo semestre del 2022 e ora siamo arrivati al primo semestre del 2024.

Nei mesi appena trascorsi, Ookla ha confrontato i risultati di più di 600.000 test svolti dai clienti Fastweb in Italia attraverso l’app Speedtest, disponibile per Android e iOS; dopo aver fatto lo stesso con gli altri principali operatori, ossia Vodafone, WINDTRE, TIM e Iliad, è giunta alla classifica già accennata. Vale la pena specificare che i test effettuati dai clienti degli altri operatori al di fuori di Fastweb sono molto più numerosi (si arriva oltre al milione in tutti i casi contro 626.724). Il punteggio di 109,76 raggiunto da Fastweb deriva da una velocità media in download di 122,53 Mbps, da un velocità media in upload di 13,41 Mbps e da una latenza media di 41 ms.

Operatore Punteggio Velocità media download (Mbps) Velocità media upload (Mbps) Latenza media (ms) Fastweb 109,76 122,53 13,41 41 Vodafone 86,76 81,91 14,06 31 WINDTRE 81,56 83,47 12,45 35 TIM 68 64,22 11 25 Iliad 58,12 65,01 9,74 41

Vodafone ha avuto la meglio nella velocità media di upload (14,06 Mbps), mentre la migliore latenza media è quella di TIM (25 ms), ma questo non è stato sufficiente per superare Fastweb nel punteggio generale, soprattutto visto il “vuoto” fatto con la velocità media in download. Quest’ultimo potrebbe essere spiegato almeno in parte dal 5G: Fastweb lo mette infatti a disposizione su tutte le sue offerte, contrariamente agli altri operatori citati.

“L’ottenimento del riconoscimento di Ookla per la quarta volta consecutiva premia la nostra strategia infrastrutturale e ci posiziona ancora una volta come leader nell’offerta di servizi performanti che rispondono alle esigenze sempre crescenti di velocità e affidabilità dei nostri clienti” ha dichiarato Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb. “Gli investimenti in infrastrutture fanno la differenza e lo sviluppo della nostra rete 5G, che è attualmente la rete mobile più estesa e performante d’Italia, ci consente di abilitare servizi digitali avanzati, che giocano un ruolo cruciale nella trasformazione digitale del Paese“.

Per maggiori dettagli potete consultare il report completo di Ookla a questo link. Vi ritrovate con i punteggi raggiunti da Fastweb, Vodafone, WINDTRE, TIM e Iliad, secondo la vostra esperienza?