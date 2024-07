Qualcomm ha rilasciato il SoC Snapdragon 8 Gen 3 nell’ottobre 2023 e un mese dopo MediaTek ha annunciato il chip Dimensity 9300. Entrambi i chipset sono destinati agli smartphone di punta, ma quale dei due è migliore?

Per minimizzare l’impatto del software i due SoC sono stati confrontai su Vivo X100 Pro (Dimensity 9300) e il Vivo X100 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3). Ecco com’è andata.

Snapdragon 8 Gen 3 vs Dimensity 9300: benchmark

Nei benchmark con Geekbench 6 lo Snapdragon 8 Gen 3 all’interno del Vivo X100 Ultra ha prestazioni leggermente migliori nel test single-core, tuttavia il Dimensity 9300 all’interno del Vivo X100 Pro supera di poco l’X100 Ultra con Snapdragon 8 Gen 3 nel test multi-core. In ogni caso le differenze nei test single-core e multi-core sono minime.

Su AnTuTu lo Snapdragon 8 Gen 3 e il Dimensity 9300 hanno ottenuto punteggi CPU simili, con il chip Dimensity in testa per poco, tuttavia il chip Snapdragon ha un punteggio GPU più alto.

Il punteggio relativo alla memoria è a favore del chip Dimensity 9300 a causa di una frequenza più alta di 9600 MHz, rispetto ai 4800 MHz dello Snapdragon 8 Gen 3.

Lo Snapdragon 8 Gen 3 è davanti al Dimensity 9300 nei test GPU su 3D Mark WidLife, ma Vivo X100 Pro e Vivo X100 Ultra utilizzati nei test non sono realmente ottimizzati per il gaming, quindi la differenza nei risultati non è evidente.

Tuttavia, se confrontato con Red Magic 9 Pro (Snapdragon 8 Gen 3), il test Wild Life mostra un enorme vantaggio del 26%, ma il Dimensity 9300 batte ancora l’iPhone 13 Pro (A17 Pro) e il Galaxy S23 Ultra (SD 8 Gen 2).

Snapdragon 8 Gen 3 vs Dimensity 9300: CPU e GPU

Lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm ha core potenziati e velocità di clock migliorata ed è dotato di una GPU Adreno 750 con funzionalità quali ray tracing con accelerazione hardware, illuminazione globale, Game Super Resolution, acceleratore di post-elaborazione dei giochi e Snapdragon shadow denoiser.

MediaTek integra Immortalis-G720 MC12 all’interno del Dimenity 9300 per gestire le attività della GPU.

Entrambe le GPU sono eccellenti per gli smartphone, tuttavia Adreno ha una migliore reputazione per le prestazioni nei giochi, il che si riflette anche nei risultati del benchmark.

Snapdragon 8 Gen 3 vs Dimensity 9300: Fotocamera

Qualcomm afferma che lo Snapdragon 8 Gen 3 dispone della fotocamera potenziata dall’AI più intelligente al mondo, in quanto è dotato di Spectra triple ISP a 18 bit con segmentazione semantica in tempo reale di foto e video (fino a 12 livelli), Visual Analytics 4.0 e supporto per la tripla acquisizione video da sensori di immagini HDR con commutazione fluida tra le modalità HDR.

Il chip Snapdragon supporta fino a 200 MP per fotocamera singola, fino a 108 MP per fotocamera singola con zero ritardo di otturatore, fotocamere doppie da 64+36 MP con zero ritardo di otturatore o fotocamere triple da 36+36+36 MP con zero ritardo di otturatore, inoltre supporta la registrazione video HDR 8K a 30 FPS o la registrazione 4K a 120 FPS e anche la registrazione video slow-motion 720p a 960 FPS.

Il chip MediaTek 9300 supporta una risoluzione della fotocamera più alta di 320 MP che non è ancora stata vista in nessuno smartphone, inoltre supporta la registrazione video fino a 8K a 30 FPS o 4K a 60 FPS.

Snapdragon 8 Gen 3 vs Dimensity 9300: Connettività

Lo Snapdragon 8 Gen 3 è dotato di un modem X75 5G con fino a 10 Gbps (downlink) e 3,5 Gbps (uplink) e il chip supporta tutte le funzionalità di connettività necessarie come Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e sistemi di posizionamento (Galileo, Beidou, NavIC, GPS, GLONASS, QZSS).

Il chip Dimensity 9300 supporta Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e lo stesso set di sistemi di posizionamento, inoltre è vanta la tecnologia MediaTek Xtra Range 2.0 che migliora la portata della connessione indoor fino a 4,5 mm su una connessione a 5 GHz. Il modem MediaTek 5G integrato supporta un downlink a 7 Gbps.

Snapdragon 8 Gen 3 vs Dimensity 9300: Conclusioni

Il SoC Snapdragon 8 Gen 3 e il chipset Dimensity 9300 offrono entrambi prestazioni della CPU eccezionali, tuttavia il Dimensity 9300 può risultare un po’ deludente quando si tratta di gestire un carico di lavoro pesante per la GPU.

Il chipset Dimensity 9300 è ancora una delle migliori scelte per uno smartphone di fascia alta, poiché soddisfa la maggior parte delle esigenze, ma chi si concentra soprattutto sulle prestazioni in ambito gaming dovrebbe optare per lo Snapdragon 8 Gen 3.