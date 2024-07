Zepp Health ha rilasciato un nuovo importante aggiornamento per i suoi smartwatch Amazfit: si tratta di Zepp OS 4, che porta con sé diverse novità tra le quali spicca l’integrazione dell’intelligenza artificiale di GPT-4o di OpenAI. Andiamo a scoprire tutti i cambiamenti.

È arrivato Zepp OS 4: le novità dell’aggiornamento per gli smartwatch Amazfit

Zepp Health presenta e lancia Zepp OS 4, che secondo l’azienda è pronto a ridefinire l’esperienza utente offrendo convenienza, precisione e coinvolgimento senza precedenti grazie a un serie di funzionalità innovative e a tanti miglioramenti.

L’aggiornamento per gli smartwatch Amazfit introduce un Zepp Flow aggiornato, che sfrutta la tecnologia GPT-4o di OpenAI per facilitare le interazioni in linguaggio naturale in modo ancora più intelligente: ora gli utenti possono controllare alcune funzioni dei propri dispositivi tramite i comandi vocali, senza essere costretti a utilizzare parole chiave specifiche o a toccare lo schermo. L’interfaccia intuitiva stabilisce secondo il produttore un nuovo standard per l’usabilità degli smartwatch, dato che consente agli utenti di gestire facilmente le impostazioni, rispondere ai messaggi da app Android (come WhatsApp) e avviare chiamate telefoniche sfruttando il Bluetooth e il solo uso della voce.

Allo stato attuale, Zepp Flow supporta risposte vocali in inglese e tedesco, ma entro la fine di luglio arriveranno anche in italiano, francese, spagnolo, giapponese, coreano e portoghese. Si tratta senza dubbio di passi avanti rispetto alle normali risposte scritte sul display, con una migliore esperienza utente generale.

L’elenco dei menu delle app ha ora un nuovo design della pagina iniziale, che consente di navigare facilmente tra le varie applicazioni: è comunque possibile scegliere tra tre opzioni di layout, con elenco tradizionale, griglia a nove riquadri e la nuova versione. La nuova modalità Night Shift è stata introdotta apposta per le ore notturne: lo schermo dell’orologio si adatta a un più rilassante filtro rosso, arancione o verde in base alle preferenze, rendendo più facili i controlli notturni; il filtro è personalizzabile passando da “Impostazioni orologio > Display > Visualizzazione notturna” oppure dal Centro di controllo.

In tempo per l’estate, sono state aggiunte le modalità di allenamento Padel, Pickelball e Pesca, che consentono di superare quota 130 modalità di allenamento. Sullo store dei quadranti nell’app Zepp è anche possibile scaricare l’esclusivo quadrante Pickleball, dotato di un pulsante di avvio rapido.

Gli utenti possono utilizzare gli smartwatch Amazfit per interagire con una gamma più ampia di periferiche: ad esempio, si possono sfruttare per controllare dispositivi come gli altoparlanti Sonos, gli accessori Garmin ed action cam GoPro e DJI. Zepp OS 4 introduce pure un ecosistema espansivo di mini app personalizzabili pensate per gli appassionati di fitness e salute: con l’aggiornamento, abbiamo l’aggiunta della mini app Workout Extension, disponibile nello store di app e pensata nello specifico per gli sportivi, dato che consente una personalizzazione in base agli obiettivi individuali.

Attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale in Zepp OS 4, Zepp Health vuole confermarsi pioniera delle soluzioni di benessere personalizzate: dalla guida al sonno basata sull’IA in Zepp Aura al coaching fitness in tempo reale con Zepp Coach, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’ecosistema punta a migliorare il benessere degli utenti sfruttando tecnologie all’avanguardia.

Con Zeep OS 4, i possessori di smartwatch Amazfit compatibili possono dunque sfruttare funzioni come il monitoraggio dei battiti del cuore e della temperatura corporea, il monitoraggio della qualità dell’aria (con igrometro) e della pressione del sangue, la cadenza di pedalata e misuratori di potenza per il ciclismo, le nuove lingue e funzioni di Zepp Coach, Zepp Fitness AI, Chat AI con Zepp Aura, nuove mini app, l’interfaccia utente linguistica potenziata da Modelli Linguistici Avanzati (LLM) in grado di riconoscere immagini, video e discorsi, effettuare chiamate Bluetooth , interagire con ChatGPT e non solo.

L’aggiornamento a Zepp OS 4 è già disponibile al download a partire da Amazfit Balance e Amazfit Active, ossia due tra i modelli più recenti della gamma. Arriverà entro la fine del 2024 per le serie Amazfit T-Rex Ultra, Falcon e Cheetah.